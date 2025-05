Das Altpapier "Das Altpapier" ist eine tagesaktuelle Kolumne. Die Autorinnen und Autoren kommentieren und bewerten aus ihrer Sicht die aktuellen medienjournalistischen Themen.

Zwei Überschriften von Medien der Handelsblatt Media Group illustrieren vielleicht ganz gut einen Teil der derzeitigen Debattenlage in Deutschland.

Das "Handelsblatt" titelte am Montag:

"Es muss Schluss sein mit dem Zwang zur Wärmepumpe."

Gesagt hat es Wirtschaftsministerin Katherina Reiche.

Am Mittwoch wiederum brachte das Schwestermedium "Wirtschaftswoche" folgende Überschrift:

"Es hat nie einen Zwang zur Wärmepumpe gegeben."

Gesagt hat es Frederic Leers, der Sprecher des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie (BDH). Und andere "kundige Heizungsprofis", die die "Wirtschaftswoche" befragt hat, sagen Ähnliches. Die Autoren Stephan Knieps und Clara Thier fassen zusammen:

"Experten gehen davon aus, dass die Wärmepumpe die entscheidende Technologie für die Wärmewende ist und sich im Großteil der Haushalte, die keinen Fernwärmeanschluss besitzen, durchsetzen wird."

Dass die Formulierung der Ministerin ungefähr die Substanz der Forderung "Es muss Schluss sein mit dem Zwang, jeden Tag fünf Packungen Vanillepudding zu kaufen" hat, ist aber schon früh nicht nur "Heizungsprofis" aufgefallen - weshalb das "Handelsblatt" seine Headline dann auch schnell geändert hat. Aber retten kann die Zeitung damit praktisch nichts. Christian Stöcker schreibt bei Bluesky:

"So repariert man das (…)nicht. Das muss beim Interview selbst mit einer Rückfrage passieren. Das muss man dann aber auch wollen."

"Man" waren in dem Fall laut Autorenzeile immerhin drei "Handelsblatt"-Leute.

Eine andere Korrektur, die einen gerade unbefriedigt zurücklässt, steht unter einem am Montag bei tagesschau.de erschienenen Beitrag:

"In einer ersten Version hatten wir berichtet, das IW habe zum Thema Arbeitszeitvergleich eine Studie herausgegeben. Es handelt sich lediglich um eine Auswertung des Instituts."

Gemeint ist hier das Institut der deutschen Wirtschaft (IW), das am Sonntag eine Friedrich-Merz-freundliche Pressemitteilung zu Arbeitszahlen in verschiedenen Ländern verschickt hat. In der Pressemitteilung werden die Zahlen einer am Ende der Mitteilung zum Download angebotenen Excel-Tabelle ausführlich erläutert. Von einer Studie ist nicht die Rede. Herausbekommen hat es der Verein Aktion gegen Arbeitsunrecht durch eine Nachfrage beim IW.

Gewiss, es kann passieren, dass Journalisten beim Lesen einer Pressemitteilung Fehler unterlaufen. Aber in diesem Fall haben gleich mehrere Redaktionen über eine Studie berichtet, die nicht existiert. Da fällt es nicht leicht, an Nachlässigkeit zu glauben. Das ZDF schaffte es, in seinem Beitrag, als dessen Quellen AFP, dpa und KNA ausgewiesen sind, das Wort "Studie" in unterschiedlichen Variationen gleich zwölfmal unterzubringen. Bei BR24 findet sich sogar der Satz "Die Forschenden haben ausgerechnet, dass …" - nachdem der Autor gerade direkt auf die Pressemitteilung verlinkt hat, in dem sich kein Hinweis auf Forschende finden lässt.

Das Wichtigste, was zum Thema Medien und Arbeitszeitverlängerung zu sagen ist, hat bereits in der vergangen Woche der DLF-Kultur-Autor Hagen Terschüren gesagt:

"ich will mich gar nicht an merz abarbeiten, sondern an den journalist:innen, die solche aussagen seit jahren zitieren, ohne die politik damit zu konfrontieren, dass das wissenschaftlich nicht haltbar ist und studien wieder und wieder belegen, dass eine 4-tage-woche keine produktivität kostet."

Leicht bösartig könnte man nach den neuesten Entwicklungen sagen: Existierende Studien, die einem nicht in den Kram passen, werden ignoriert und passende erfunden.

Dass deutsche Medien in letztlich selbstzerstörerischer Weise allzu häufig den Begriff "Bürokratieabbau" nutzen, um die Zerstörung staatlicher Strukturen in den USA zu beschreiben - das haben wir im Altpapier bereits hin und wieder scharf kritisiert.

Erfreulich daher, dass Jana Ballweber in der "Hasswort"-Kolumne von "Übermedien" sich mit diesem realitätsfremden Framing beschäftigt:

"Statt das Wirken seines 'Departement of Government Efficiency' als das zu benennen, was es ist – das schamlose Ausweiden der US-Demokratie -, übernehmen viele Medien die beschönigende Bezeichnung als Effizienzbehörde, die Verschwendung abschaffen und (…) Bürokratie abbauen soll. Die Kritik deutscher Medien wirkt gelegentlich so, als ginge es um allzu herzlose Kündigungen von ein paar Beamten und nicht um einen Angriff auf den demokratischen Staat."

Wobei ein Problem ja auch darin besteht, dass das Framing auch für Texte übernommen wird, in denen keinerlei Kritik zu finden ist.

Ballweber befasst sich in der Kolumne aber nicht nur damit, dass Journalisten das Framing eines autokratischen Regimes übernehmen, sondern auch mit anderweitig fragwürdiger Verwendung des "Hassworts":

"Die mediale Berichterstattung über Bürokratie und ihren Abbau (hat) in Deutschland Schlagseite (…) Medien reduzieren den Begriff auf die Belange der Privatwirtschaft, die sich vor allem weniger Regulierung wünscht (…) Der Begriff erfordert zwingend eine Analyse, wem eine konkrete Maßnahme zugutekommt und wem sie schadet."

Wie das, was allzu viele als Bürokratieabbau bezeichnen, sich (auch) auf die Arbeit von Journalisten auswirken kann, beschreibt Neel Dhanesha (Nieman Lab) mit Blick auf die Wettter- und Klimaberichterstattung in den USA. Weil seit Januar die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) "Tausende von Mitarbeitern verloren" haben, gehen auch Daten verloren, die Basis für die journalistische Berichterstattung sind:

"Für Wetter- und Klimajournalisten im ganzen Land, die sich bei ihrer Berichterstattung auf die Vorhersagen des Wetterdienstes verlassen, werfen die Kürzungen eine wichtige Frage auf: Wie berichtet man über das Wetter, wenn es sich unberechenbar anfühlt?"

Der Autor zitiert dazu Paige Vega, die Leiterin des Klimateams beim Portal vox.com:

"Wettervorhersagen retten Leben, und der Nationale Wetterdienst gibt ständig Wetterwarnungen heraus, wenn ein Ort von extremem Wetter heimgesucht werden soll. Die USA haben ein System, das das beste der Welt ist, aber wir sabotieren es aktiv."

Dhanesha schreibt weiter:

"Im Sommer helfen die ständigen Aktualisierungen und Hinweise des Wetterdienstes zu Ereignissen wie Wirbelstürmen, Waldbränden und extremer Hitze den Reportern und Redakteuren bei der Entscheidung, wie sie Ressourcen zuweisen und Prioritäten für die Berichterstattung setzen können (…) Wenn sich die Datenlage verschlechtert, wird es schwierig, sowohl vorherzusagen, wie sich extreme Wetterereignisse auf verschiedene Teile des Landes auswirken könnten, als auch über die Auswirkungen von Katastrophen zu berichten, sobald sie eingetreten sind."

Darunter könnte auch das Vertrauen in Medien leiden - wenn sie von Zuschauern und Lesern, die nicht wissen, wie Vorhersagen zustande kommen, für die Verbreitung unzureichender Informationen verantwortlich gemacht werden.

Die politische Dokuserie ist, trotz herausragender Produktionen wie "Kevin Kühnert und die SPD" (2021) und vor allem "Capital B" (2023), in Deutschland nur ein sehr kleines Subgenre - was natürlich auch daran liegt, dass solche Produktionen (finanziell) sehr aufwändig sind. Zuwachs gibt es nun mit dem Dreiteiler "Die Grünen - Aufstieg und Krise einer Deutschen Partei", der diese Entwicklung von innen heraus erzählt. Den letzten Teil mit dem sehr treffenden Titel "Vom Hassobjekt zum Hassobjekt" habe ich mir angeschaut, weil hier auch medienhistorische Aspekte eine Rolle spielen.

"Grüne in Sorge - Joschka zu fett für den Wahlkampf?", titelte die "Bild"-Zeitung einst, und das ist eine der Schlagzeilen, die die Filmemacher Hauke Wendler und Lisa-Maria Hagen so kommentieren:

"Was gegen die Grünen geht, verkauft sich offenbar gut."

Wobei sich dieses, wenn man denn so will: Produkt etwas verändert hat. Ludger Volmer, der für die Grünen 1985 in den Bundestag einzog, sagt gegenüber den Filmemachern jedenfalls:

"Gerade hier in Berlin wird im Unterschied zu Bonn früher vieles ganz zugespitzt dargestellt."

Dadurch sei eine "Bissigkeit in die Debatte" gekommen, "die es früher nicht gegeben hat".

Dieser dritte Teil zeigt auch auf, dass sich eine Linie ziehen lässt von Springers Anti-68er-Kampagne zur späteren Berichterstattung. Es gab nach dem Einzug in den Bundestag 1983 von Verachtung geprägte Angriffe im Parlament, in den Medien und, vereinfacht gesagt, auf der Straße. Der frühere Bundesvorstandssprecher Lukas Beckmann sagt im Interview dazu:

"Unabhängig von der politischen Gegnerschaft im Parlament, hatten wir sehr starken Widerstand von rechtsradikalen Gruppen. Die haben eine Politik der Zermürbung betrieben, der physischen Bedrohung."

Das ist ein wichtiger, bisher nicht ausreichend bekannter Aspekt, den Wendler und Hagen hier herausarbeiten. Er sollte bei der Einordnung jüngerer Angriffe (siehe die Rolle von Rechtsextremisten bei der Blockade einer Fähre, zu deren Passagieren Robert Habeck gehörte) Berücksichtigung finden.

Roman Deininger schreibt in der SZ über den Dreiteiler:

"Gemessen an den TV-Standards dieser Tage ist es wohltuend, dass dem Publikum dabei nicht nur Soundfetzen um die Ohren fliegen, sondern die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen auch mal einen Gedanken in zwei, drei vollständigen Sätzen ausrollen können. Dennoch hätte es die Injektion von unabhängiger Expertise wahrscheinlich ermöglicht, manche Zusammenhänge noch etwas gründlicher zu erklären."

Abgesehen davon, dass es ein formaler Bruch gewesen wäre, hier Experten aufmarschieren zu lassen: Ich habe die Albrecht von Luckes dieser Welt nicht vermisst.

Bei "epd medien" ist ein Gastbeitrag des Medienrechtlers Tomas Brinkmann zum, wie es wörtlich heißt, "sogenannten Reformstaatsvertrag" erschienen. Beim Lesen der dortigen Passagen zur Verschärfung der Regeln für mutmaßlich "presseähnliche" Online-Angebot von ARD und ZDF scheint Brinkmann, einst in der Juristischen Direktion des HR tätig, die Hutschnur geplatzt zum sein:

"Die eigentliche Prämisse des Textverbots, Publikationen der Sender würden die Presse und deren Ertragschancen beeinträchtigen, ist nicht haltbar; eine aktuelle Studie der Universität Zürich zeigt im Gegenteil auf, dass die Nutzer textlicher Online-Informationen der SRG typischerweise Zeitungsabonnenten oder Zeitungskäufer sind. Angebotsvielfalt und Wettbewerb sind zudem ein Gewinn, zumal in Zeiten des Abbaus von Qualitätsmedien."

Brinkmann bescheinigt den Ministerpräsidenten, die den Reformstaatsvertrag unterzeichnet haben, mangelnde Kenntnisse des Grundgesetzes:

"Verfassungsrechtlich betrachtet sind insbesondere die elektronischen Informationsangebote der Sender aufgrund ihrer flexiblen Nutzung inzwischen Teil der Grundversorgung, so dass ein Verbot wegen Textanteilen grundsätzlich als substantieller Eingriff in die Rundfunkfreiheit zu beurteilen ist."

Dem Vertrag müssen noch alle Landesparlamente zustimmen. Thüringen hat es bereits getan (siehe Altpapier von Montag). Brinkmanns Fazit:

"Das im sogenannten Reformstaatsvertrag ausgedehnte Publikationsverbot ist ein untauglicher Versuch der Medienregulierung zum Schutz der Presse, der auf letztlich nicht substantiierten Spekulationen gründet. Nach den zurückliegenden Versäumnissen der Verlagsunternehmen und dem Verzicht einiger Häuser auf publizistisches Engagement ist es der völlig falsche Weg, Presseförderung durch eine Ausdünnung des Angebots der Anstalten versuchen zu wollen. Medien durch Verbreitungsverbote für andere schützen zu wollen, ist paradox."

Der letzte Satz bringt es ziemlich gut auf den Punkt, eine treffendere Formulierung zu diesem Sachverhalt habe ich bisher jedenfalls noch nicht gelesen.

+++ Die in Berlin ansässige Plattform "Red", "mutmaßlich aus Russland finanziert" (taz im Oktober 2024, hat ihr baldiges Ende verkündet. Darüber berichtet erneut die taz.

+++ Dass der am vergangenen Wochenende gescheiterte rechtsextreme rumänische Präsidentschaftskandidat George Simion bei einem Vorgespräch für eine TV-Debatte "fünf Journalisten und Repräsentanten des TV-Senders Digi24" heimlich gefilmt hat, berichtet "epd medien". Außerdem soll er die Aufnahme auf verfälschende Weise bearbeitet haben, bevor er sie online veröffentlichte.

+++ In vier Altpapier-Ausgaben waren sie nun bereits ein Thema: die Recherchen von "ZDF Magazin Royale" und der "Zeit" zur Identität jenes rechtsextremen Influencers, der bei YouTube den Kanal "Clownswelt" betreibt. Arno Frank zieht für den "Spiegel" nun ein Debatten-Zwischenfazit. Es sei bisher "vielleicht einfach (um) die grundsätzlich falschen Fragen" gegangen. Inwiefern? Frank meint: "Das eigentliche Problem sind die Architekten des diskursiven Darkrooms, in dem ganze Horden trauriger Horrorclowns sich ungestört ihrem Hass hingeben können. Es sind die Programmierer jener Algorithmen, die aus unseren Affekten ihren Gewinn abmelken. Es sind Konzerne wie Meta oder Google, die sich jedem zivilisierenden Zugriff entziehen und ganze Gesellschaften vergiften."