Die "New York Times" hat am Samstag ein, ähm, bemerkenswertes Meinungsstück über Friedrich Merz veröffentlicht. Und schon gestern und vorgestern haben auch diverse Medien in Deutschland darüber berichtet. Bis die aktuelle Ausgabe per Frachter über den Atlantik in die Redaktionsstuben geliefert ist, dauert eben seine Zeit…

+++ Im Medienpodcast "Läuft" blickt die Ex-ARD-Talkerin Anne Will selbstkritisch auf das letzte Jahr ihrer ARD-Talk-Sendung, in der sie keine AfD-Politikerinnen- und politiker mehr eingeladen hat. "Das sei 'journalistisch an ein, zwei Stellen gar nicht mehr richtig begründbar' gewesen, 'an Wahlabenden beispielsweise, an denen die AfD dann erstaunliche Erfolge feiert'. Das entspreche nicht dem öffentlich-rechtlichen Auftrag", zitiert die "FAZ" Anne Will auf ihrer heutigen Medienseite. In ihrem Podcast will Will (haha) auch weiterhin keine AfDler einladen. Schließlich sei sie nun nicht mehr an Staatsverträge gebunden. "So ganz konsistent erscheint uns diese Haltung nicht", wird "FAZ"-Medienredakteur Michael Hanfeld am Ende der recht knappen Meldung plötzlich kommentierend. Na gut, das kann ich auch: Mir schon.