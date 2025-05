Das Altpapier "Das Altpapier" ist eine tagesaktuelle Kolumne. Die Autorinnen und Autoren kommentieren und bewerten aus ihrer Sicht die aktuellen medienjournalistischen Themen.

Thougths and prayers heute zunächst für jene Zeitgenossen, die am Mittwoch vergeblich auf den zweiten Film des neuen Formats "Klar" gewartet haben. Der hätte an jenem Tag eigentlich in die ARD-Mediathek kommen und abends im NDR Fernsehen laufen sollen. Der erste "Klar"-Film zum Thema Migration lieferte ja, zurückhaltend formuliert: reichlich Gesprächsstoff (siehe zum Beispiel dieses Altpapier). Da wäre es vielleicht nicht völlig unangemessen gewesen, vorher anzukündigen, dass die zweite Folge nicht zum angekündigten Termin läuft. Doch: Pustekuchen!

Diese Nicht-Kommunikation kritisiert Thore Rausch in der SZ mit den Worten:

"Eine stille Programmänderung – in der Hoffnung, dass es niemand bemerkt?"

Und warum fiel der zweite Film nun aus? Eine NDR-Sprecherin schrieb mir:

"Der Aufwand z.B. für die Presseanfragen nach Veröffentlichung der ersten Folge, in die die Redaktion eingebunden war, hat mehr Zeit in Anspruch genommen als geplant. Aus diesem Grund hat die Redaktion gebeten, die Veröffentlichung der nächsten Folge auf den 11. Juni zu verschieben."

In der Mail an Rausch stand offenbar das Gleiche oder zumindest sehr Ähnliches. Der SZ-Autor stellt in seinem Text die Frage in den Raum, ob die Verschiebung der zweiten Folge nicht vor allem damit zu tun hat, dass Mitarbeitende des NDR und auch der Programmausschuss die erste "Klar"-Sendung massiv kritisiert haben. Jessica Leutert, NDR-Rundfunkrätin und Programmausschuss-Mitglied (einer der drei Ausschüsse des Rundfunkrats), hatte vor wenigen Tagen u.a. bei Bluesky geschrieben:

"Der Programmausschuss übt scharfe Kritik an der Sendung 'Klar' und dem Auftritt der Moderatorin in den sozialen Medien. Die Debatte in der letzten Sitzung ist aber noch nicht abschließend."

Die Bewertung der "mehr als 40 Programmbeschwerden" stehe noch aus, so Leitert weiter.

Nun sieht man gewiss nicht allen Entscheidungen öffentlich-rechtlicher Aufsichtsgremien mit Spannung entgegen, aber bei dieser ist es anders. Dass der Programmausschuss des NDR-Rundfunkrats durchaus klare Kante zeigen kann, hat er vor ziemlich genau einem Jahr bewiesen, als er feststellte, dass eine Dokumentation, die der Sender bereits aus der Mediathek entfernt hatte, "gegen die Grundsätze der Angebotsgestaltung gemäß NDR-Staatsvertrag verstoßen hat". Der Rundfunkrat verabschiedete die Beschlussvorlage schließlich (siehe dazu zum Beispiel die FAZ).

Für den Programmausschuss gibt es in Sachen "Klar" einen maßgeblichen Angriffspunkt: Auffällig an der ersten Sendung war ja jenseits aller problematischen Details, über die schon viel geschrieben wurde (siehe das oben verlinkte Altpapier), vor allem, dass hier kein journalistisches Ziel verfolgt wird, auch wenn journalistische Mittel genutzt (Reportageelemente, Interviews) werden.

Als "Thema" des Films gibt Julia Ruhs, eine von sechs Autorinnen und Autoren, gleich zu Beginn "illegale Migration" vor. "Illegale Migration" ist letztlich ein Kampfbegriff. Zur Fragwürdigkeit der Formulierung siehe Pro Asyl (vgl. Altpapier):

"Wenn von einer 'illegalen' Einreise gesprochen wird, schwingt mit, dass die Menschen dabei eine Straftat begehen würden (…) Dabei ist zum Beispiel in Artikel 31 der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK), die Deutschland und 148 weitere Staaten unterzeichnet haben, geregelt, dass fliehende Menschen nicht wegen einer unerlaubten Einreise bestraft werden dürfen."

Der Ton des Films war mit "illegale Migration" sofort gesetzt, es war also von vornherein klar, dass es hier um Agitation und Agendabewirtschaftung ging. Das ist, für mich jedenfalls, der entscheidende Punkt. Dass ganz am Ende dann die Frage "Was haltet ihr von illegaler Migration?" kommt, die suggestiv zu nennen untertrieben wäre - das passte ins Bild.

Wie deutsche Medien über Donald Trump berichten, kritisieren wir an dieser Stelle häufig. Die Berichterstattung von Zeit Online über den hinterhältigen Überfall des Autokraten auf den südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa im Oval Office ist dagegen nun ein Beispiel für eine angemessene Rahmung realitätsferner Äußerungen des Autokraten. Das fängt schon mit der Überschrift an: "Der Schauprozess". Zeit Online macht also nicht den Fehler, die irrwitzigen Äußerungen in der Headline zu wiederholen (wie es der "Faktenfinder" der "Tagesschau" tut).

Alisa Schallenberg schreibt:

"Der Satz fiel nicht, aber auch bei diesem erneuten Schauprozess im Weißen Haus hätte er gepasst: 'This is going to be great television.‘"

Was sich natürlich auf einen Ausspruch Trumps bei einem anderen Überfall im Oval Office (auf Wolodymyr Selenskyj) bezog. Trump, so Schallenberg, präsentierte bei dem öffentlichen Treffen mit Ramaphosa

"eine rechte Verschwörungserzählung, der (er) mindestens seit dem Jahr 2019 anhängt, wie die New York Times rekonstruieren konnte. Dass Afrikaner, die weiße Minderheit, aus Rache für das unterdrückerische Apartheidregime, nun systematisch von schwarzen Südafrikanern getötet würden. Und so wenig diese Behauptung an sich es wert ist, ernst genommen zu werden, so gut eignet sie sich immerhin, um etwas darüber zu erzählen, was in Südafrika tatsächlich geschieht."

Was noch zu ergänzen wäre: Dass Trump als "Beweismittel" für einen Genozid an Weißen in Südafrika unter anderem ein Foto aus der Demokratischen Republik Kongo nutzte (siehe France24). Und dass ein Teil der Veranstaltung "einer der verrücktesten Auftritte" war, "die man jemals von einem Staatsoberhaupt auf irgendeiner Bühne gesehen hat". Das schreibt Jim Stewartson in seinem Substack "Mind War". Er dokumentiert einen "meltdown" Trumps (Zusammenbruch), indem er aus einer Art stream of unconsciousness zitiert, in dem es, nun ja, inhaltlich vor allem um "Fake News"-Medien geht.

Der österreichische "Standard" hat am Donnerstag ein Interview mit Johannes Hano veröffentlicht, dem Autor der in der vergangenen Woche im ZDF zur Prime Time gesendeten Dokumentation "Putins Helfer - Trump, Musk und der Kreml". Es ist die verschriftlichte kürzere Fassung des "Standard"-Podcasts "Thema des Tages" vom 16. Mai. Die zentrale These Hanos im Interview:

"Die Frage ist nicht, ob Trump ein Agent war, sondern ob er es wusste. Es gibt unglaublich viele Indizien, dass es stimmt, das wird auch bei westlichen Diensten nicht angezweifelt."

Hanos weitere Ausführungen dazu:

"Ein KGB-Mann hat uns erzählt, dass Trump seit den 1970er-Jahren kultiviert worden ist. Etwa mit Schmeicheleien oder Geschäften. Das gipfelt 1987 in einer Einladung nach Moskau. Uns wurde erzählt, dass er dort endgültig rekrutiert wurde. Wobei das nicht heißt, dass er dort einen Zettel unterschrieben hat. Nach seiner Rückkehr hat Trump in drei Medien riesengroße Anzeigen geschaltet, in denen er Amerikas Verbündete für ihre fehlenden Militärausgaben kritisiert. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat Trump auch immer wieder Geld aus Russland bekommen. Er bestreitet das auch nicht (…) Ein KGB-Agent hat uns gesagt, dass es eine Depesche gibt, in der der KGB damals die Medienveröffentlichungen Trumps gefeiert hat. Aber die liegt wohl in irgendeinem Safe in Moskau. Es gibt inzwischen mehrere ehemalige Agenten, die das behaupten, und Trump ist nie juristisch gegen sie vorgegangen. Meine Kontakte in den US-Geheimdiensten sind derselben Meinung."

InterviewerDaniel Retschitzegger fragt dann noch:

"Wie kann es sein, dass er nicht wusste, dass er rekrutiert wurde?"

Hano dazu:

"Das nennt sich Einflussoperation. Das machen alle Geheimdienste, die Russen betreiben das mit besonders viel Aufwand."

Der Film "beginnt jetzt, Wellen zu schlagen", schreibt das Schweizer Boulevardmedium 20minuten.ch, und der "Standard"-Interviewer Retschitzegger sagt im Podcast, wenn man die Dokumentation sehe, bleibe einem "der Mund offen stehen". In Deutschland stand den meisten Journalisten wohl nicht der Mund offen. Ich habe jeweils relativ wenig Berichterstattung wahrgenommen. Um zwei Beispiele zu nennen: Hano war wegen des Films zu Gast bei Paul Ronzheimer im "Bild"-Podcast (selbstverständlich kein Link an dieser Stelle), und Deutschlandfunk Nova hat am Mittwoch mit ihm gesprochen.

Warum so wenig Resonanz? Wenn man bereit wäre, es sich bewusst zu machen, dass Trump ein "Agent" (Hano) des Kreml ist, müsste man die gesamte Berichterstattung über Trump und Putin über den Haufen werfen. Man müsste auf dieses ganze Bohei verzichten, das man macht, wenn Putin und Trump miteinander reden. Nicht wenige Scherzkekse verwenden in dem Kontext ja sogar das Wort "verhandeln".

Von Montag bis Mittwoch kommender Woche findet die re:publica statt, und normalerweise blicken wir ja auf die Berichterstattung über die Veranstaltung. Dieses Mal machen wir es ein bisschen anders und blicken voraus - zumindest auf eine Veranstaltung. Die hier am Dienstag ausführlich zitierte Kommunikationswissenschaftlerin und Medienkritikerin Nadia Zaboura hält dort einen Vortrag unter dem Titel "Verlorenes Medienvertrauen, gefährdete Demokratie? Analyse, Auswege und Zukunft der deutschen Medienberichterstattung zu Nahost". Sie will dort unter anderem "7 Muster grober Verstöße gegen journalistische Professionalität - und ihre Auswirkungen auf Demokratie" beschreiben.

Immerhin: Journalistische Beiträge, "die das Vorgehen Israels umfassender einordnen, scheinen sich langsam zu mehren. (…) Selbst in den deutschsprachigen Medien", hat Antonia Groß in der erwähnten Kolumne am Dienstag geschrieben.

Ein Beitrag, der im Laufe der Woche erschienen ist und diese Entwicklung unterstreicht, stammt von Peter Heilrath, Sprecher der außenpolitischen Bundesarbeitsgemeinschaft Frieden & Internationales von Bündnis 90/Die Grünen.

"Ich gehörte sehr lange zu den vehementen Verteidigern des israelischen Krieges gegen die Hamas nach dem 7. Oktober",

schreibt Heilrath in einem Gastbeitrag bei n-tv.de, um dann zu einer ausführlichen "aber …"-Argumentation anzusetzen.

Wo sich ebenfalls etwas verändert hat: in der Genozidforschung. Wenn es darum gehe, "die letzten 19 Monate in Gaza als Völkermord zu definieren", schrieb das "NRC Handelsblad" in der vergangenen Woche, hätten sogar "die vorsichtigen Stimmen" mittlerweile ihre Position geändert". Siehe dazu Zusammenfassungen bei commondreams.org und beim niederländischen Historiker Rutger Bregman.

Und um noch etwas frisch Gesendetes hervorzuheben: Die in Richtung Friedrich Merz gerichteten Äußerungen des Holocaust-Überlebenden und Völkerstrafrechtsexperten Theodor Meron im Gespräch mit "Monitor" (ab 13:23) machen Eindruck.

+++ Weltgeist, du altes Scheusal! Eine Neuauflage der ruhmreichen "Weltbühne", verlegt von dem Heini, dem die "Berliner Zeitung" gehört? Was hast Du Dir denn dabei gedacht? Wer hier u.a. mitmischt: ein Autor, der sonst auch gern "für das rechtspopulistische Online-Portal 'Nius' zur Feder greift" und nun auf dieser neuen Bühne "erklärt, warum Deutschland 'schon lange von Feinden der Freiheit regiert" werde" ("Tagesspiegel"). Und eine Autorin, die "Rufmord für Fortgeschrittene" (FAZ) betreibt.

+++ Steffen Grimberg hat für den KNA-Mediendienst mit Leonhard Dobusch über dessen Wechsel aus dem Verwaltungsrat des ZDF in den Stiftungsrat des ORF (Altpapier) gesprochen. Um Grundsätzlichstes geht es in dem Interview, das bei newsroom.de frei online steht, auch. Grimberg fragt: "Für manche sind (…) 85 Cent ein rotes Tuch – etwa für Reiner Haseloff, CDU-Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Was ist für Sie die größte Herausforderung?" Dobusch: "Ganz klar: die Fundamentalangriffe von Rechtsaußen. Die Mehrheit der Bevölkerung teilt diese Positionen nicht. Studien zeigen, dass das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk höher ist als in private Medien. Aber die etablierten Parteien lassen sich treiben – anstatt klare Kante gegen rechtsextreme Kritik zu zeigen." Auf Grimbergs Nachfrage "Viele Politiker versuchen dennoch, mit Kritik am Rundfunk gegen die AfD zu punkten …") führt Dobusch weiter aus: "Das ist Appeasement – und das hat gegen den Faschismus noch nie funktioniert. Wir müssen die Öffentlich-Rechtlichen faschismusfest machen und stärken. Denn vertrauenswürdige Medien werden seltener sichtbar – die Plattformlogik verringert ihre Reichweite massiv."

+++ Steve McQueens für die BBC produzierte Spielfilm-Anthologie "Small Axe" und insbesondere den darin enthaltenen Film "Lovers Rock" haben wir 2023 schon einmal anlässlich einer Ausstrahlung bei One gewürdigt, und wir tun es heute gern wieder. Der Grund: Arte zeigt die fünf Filme online. Hervorzuheben wäre noch, dass "Lovers Rock" "eine der großartigsten Musikszenen der Filmgeschichte" enthält, wie es die "Los Angeles Times" einmal formulierte. Ich möchte natürlich nicht dazu anregen, sich nur eine Passage anzuschauen, aber: Sie kommt beim Time Code 29:00 und dauert ungefähr zehn Minuten.