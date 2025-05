Das Altpapier "Das Altpapier" ist eine tagesaktuelle Kolumne. Die Autorinnen und Autoren kommentieren und bewerten aus ihrer Sicht die aktuellen medienjournalistischen Themen.

Hannover zählt wenn, dann mit Ach und Krach zu den zehn wichtigsten Medienmetropolen im föderalistischen Deutschland. Dort aber fand gerade unter dem attraktiven Titel "The Future of German Media" (futureofgermanmedia.de) ein "zukunftsweisendes Netzwerktreffen für die führenden Köpfe der Branche" statt. Und zwar in der August-Madsack-Straße 1. Die Adresse deutet schon eine gewisse Berechtigung des Veranstaltungsorts Hannover an. Schließlich betreibt die Madsack-Mediengruppe das RND (Redaktionsnetzwerk Deutschland), und:

"Mehr als 100 Medienmarken mit einer täglichen Gesamtauflage von 2,5 Millionen Exemplaren und einer Reichweite von 8,5 Millionen Leserinnen und Lesern beziehen bereits überregionale Inhalte vom RND, darunter sowohl Madsack-Titel (u. a. Leipziger Volkszeitung, Hannoversche Allgemeine Zeitung, Märkische Allgemeine Zeitung) als auch weitere Partner (z. B. Kölner Stadtanzeiger, Neue Westfälische, Siegener Zeitung)."

Fasst das Portal kress.de aus der Oberauer-Medienmediengruppe, dem "The Future of German Media"-Medienpartner, zusammen. Genau solche Lokalzeitungen, wie Madsack und der auf dem Kongress auch vertretene Wettbewerber Funke herausgeben und immer weiter aufkaufen, machen sehr wesentliche Teile des deutschen Pressejournalismus aus. (Und für alle, die es gerade nicht parat haben: Größter Madsack-Gesellschafter ist mit nicht ganz einem Viertel die auch an der jüngsten Bundesregierung schon wieder beteiligte Traditionspartei SPD ...).

Tatsächlich ging es auf dem Kongress so hoch her, dass sogar Michael Hanfeld von der "FAZ" hinterherglossiert bzw. den t-online.de-Chefredakteur Florian Harms, der "in der Branche gern den Besserwisser gibt", kritisiert. (Für alle, die es gerade nicht parat haben: T-online gehört längst nicht mehr der Deutschen Telekom, um die es weiter unten gehen wird, sondern dem Werbekonzern Ströer und versteckt zwischen Überschriften wie "TV-Star hat drastisch abgenommen" und "Aldi hat Familienzelt im Tiefpreis-Angebot für 119 Euro" gelegentlich durchaus seriöseren Journalismus). Grund für Hanfelds Ärger unter der Online-Überschrift "Medienkiller und KI-Profiteure" (Abo) war, was Harms auf dem Hannoveraner Kongress über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz sagte:

"Harms sagte, er wolle auch Menschen, die sich Bezahl-Abos nicht leisten könnten oder wollten, mit qualitativ hochwertigem Journalismus versorgen. Dafür setze die Redaktion auch KI ein. Wenn Harms’ Team die Paywall-Inhalte anderer Medien aufgreife, lege er Wert darauf, sich ausschließlich auf den Kern der Nachricht zu konzentrieren und fair zu zitieren".

So zitiert Oberauers turi2.de aus einer der Diskussionsrunden. Darauf reagierte Matthias Ditzen-Blanke, der in Hannover offenbar nicht dabei gewesene Vorstandsvorsitzende des Zeitungsverlegerverbands BDZV, mit einem linkedin.com-Post:

"... Dieses Vorgehen entzieht Verlagen die finanzielle Grundlage. Es ist nichts anderes als geistiger Diebstahl im digitalen Gewand – flankiert von Narrativen über gesellschaftlichen Nutzen. T-Online agiert hier in einer Linie mit Plattformen wie Google und Meta, die sich gerne als Förderer des Gemeinwohls inszenieren – dabei aber in erster Linie eigene Geschäftsinteressen verfolgen."

Und Hanfeld spitzt mit ein paar Schlaufen zu:

"Wenn im mit ungleichen Mitteln geführten Wettstreit um die öffentliche Meinung Infoportale so handeln wie Techkonzerne, die inzwischen Trump zu Füßen liegen, wird die Liste der Medienkiller in der Tat noch länger. Und am Ende füttert sich die KI mit sich selbst."

Wenn Datenkraken und KI den recherchierenden Journalismus aufgefressen haben werden, werden sie ja weiter Futter brauchen ... Wie sinnvoll es ist, dass der BDZV-Chef seine berechtigte Kritik ausgerechnet auf einem Netzwerk des Datenkraken Microsoft postet, der zwar im Plattform-Geschäft zu den etwas kleineren Fischen gehört, aber in dem mit KI zu den allergefährlichsten Raubtieren, lautet nur eine der möglich Anschlussfragen.

Jedenfalls dürfte sog. Künstliche Intelligenz sehr viele Geschäftsmodelle, darunter auch traditionsreiche und ehrenwerte, noch stärker umpflügen als sie es bereits getan hat und tut (und braucht dafür keine Portale wie T-Online). "Steht das Schlimmste wegen KI erst bevor?", fragte gerade republik.ch. Am Ende dieses langen Artikels werden 142 Journalisten , die sich "aus dem Beruf verabschiedet" haben, aufgezählt – allein seit 2024 und allein in der eher übersichtlichen Schweiz. Zuvor gibt es Beispiele zu lesen wie:

"... Eine freischaffende Illustratorin, die mehr als zwanzig Jahre für eine Ringier-Wochen­zeitung gearbeitet hatte, sagte gegenüber 'Swissinfo', ihre Arbeit sei 2023 durch KI-generierte Inhalte ersetzt worden; zudem sei ihr die Kündigung mit einem englisch­sprachigen Brief mitgeteilt worden, der sehr wahrscheinlich mithilfe von Chat GPT verfasst worden sei. (Ringier bestritt auf Anfrage beides.)"

Um das Positive hervorzusuchen: Immerhin hat Madsacks Hannoveraner Kongress – über den Imre Grimm einen ausführlichen RND-Bericht verfasste (in dem etwa Raoul Roßmann aus dem nahen Großburgwedel und sein Ratschlag, "umso wichtiger sei es für Unternehmen, ihre Marken zu stärken und zu emotionalisieren", prominent vorkommen ...) – da eine tatsächlich zukunftsweisende Diskussion angezettelt. Das gelingt deutschen Medienkongressen ja eher selten.

[Transparenzhinweis: Ich schrieb 2021/22 für t-online.de Talkshow-Nachtkritiken.]

Wer den oben verlinkten turi2.de-Beitrag las, sah, dass in Hannover auch ARD-Kritik geübt wurde und der anwesende ARD-Vorsitzende Florian Hager reagierte. Damit zum ÖRR.

Am Donnerstagabend beging die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten ihr 50-Jähriges (Altpapier). Vor "rund 100 Gästen aus Politik, Medien und Wissenschaft" in Rheinland-Pfalz' Berliner Landes-Vertretung, also einem eher mittelgroßen Netzwerktreffen, "kritisierte der KEF-Vorsitzende Martin Detzel die Bundesländer-Medienpolitik scharf", meldet "epd medien". Bekanntlich leiteten die Länder in der Gemengelage aus beschlossenen Reförmchen, unsicheren Mehrheiten in so manchen Landtagen und dann auch der Verfassungsgerichtsklage von ARD und ZDF die zum Beschluss der von der KEF berechneten, eigentlich schon seit Januar dieses Jahres fälligen Rundfunksbeitrags-Erhöhung nötigen Schritte noch immer nicht in die Wege:

"Die Kommission sehe 'keine verfassungsrechtlich tragfähigen Gründe' für die Abweichung, betonte Detzel ... Er warnte vor 'falsch verstandener Beitragsstabilität'. Detzel rechnete vor, dass 1963 die Rundfunkgebühr umgerechnet 3,58 Euro monatlich kostete - inflationsbereinigt wären das heute 18,61 Euro. Die Belastung der Beitragszahler sei also 'nahezu unverändert' - mit dem Unterschied, dass die zwei Sender damals nur rund fünf Stunden täglich in Schwarz-Weiß sendeten."

Allerdings waren Vertreter der adressierten Bundesländer wohl gar nicht da. "Einzig das SPD-regierte Rheinland-Pfalz war als Vorsitzland der Rundfunkkommission und Gastgeber ... auf höherer Ebene vertreten", notierte Steffen Grimberg für den KNA-Mediendienst. Bei all den Partys im politischen Berlin muss man halt Prioritäten setzen: "Dafür waren die Intendantinnen und Intendanten mit Ausnahme des Bayerischen Rundfunks vollständig angetreten." Sowohl Grimberg als Helmut Hartung für die "FAZ" zitieren dann noch den Gastredner Peter Müller, einst saarländischer Ministerpräsident und später Bundesverfassungsrichter. "Das Gegenteil von Verfahrenssicherheit ist Willkür", kritisierte auch er die Länder. Allerdings kritisierte der Jurist ebenfalls die Anstalten. Sie

"seien aufgrund der 'Zwangsabgabe' verpflichtet, die Meinungsvielfalt der ganzen Bevölkerung abzubilden. Wo sind die konservativen Ansichten in öffentlich-rechtlichen Sendern?, fragte Müller",

lässt die "FAZ"-Zusammenfassung (Abo) sich zu ziteren nicht nehmen.

Eine neue Runde mit einem besonders öffentlichkeitswirksamen Öffentlich-Rechtlichen-Streitthema eröffnete die "Süddeutsche": "ARD und ZDF müssen sich aufs Wesentliche konzentrieren", forderte Caspar Busse auf der Meinungsseite (Abo) und meint damit Fußball:

"Natürlich müssen die öffentlich-rechtlichen Sender von der Fußball-WM und über das Gebaren der Fifa berichten, gerne kritisch. Das geht manchmal einfacher, wenn man nicht teure Fernsehrechte erworben hat. ARD und ZDF sollten die Größe beweisen und diesmal auf die Übertragung ganzer Spiele verzichten ... Das kann die werbefinanzierte Konkurrenz von RTL, Pro Sieben oder Sat 1 übernehmen."

Es geht um die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr, die nicht nur mit 48 Nationalmannschaften das größte Turnier jemals werden wird. Überdiese stecken die insgesamt 104 Spiele im "größten Rechtepaket ..., das es jemals gab", wie ebenfalls die "SZ" und etwa dwdl.de Wolfgang Metze von der Deutschen Telekom zitieren. Die Telekom kaufte die Übertragungsrechte von ingesamt 272 Spielen bei dieser WM, der Frauenfußball-WM 2027 und zwei weiteren WMs (männlicher) Junioren. Zum Geschäftskalkül der – zu mehr als einem Viertel in Staatsbesitz befindlichen – Telekom dürfte gehören, viele dieser Rechte an klassische Fernsehsender weiterzulizenzieren.

Ob bei so viel nomineller Größe ARD und ZDF die rein ideelle Größe besitzen, auf Spiele zu verzichten, deren Fehlen in den Jahresendabrechnungen Reichweite und Gesamtsehdauer erheblich verkleinern würden, um dann gegen Wirtz und Musiala Krimi- und "Traumschiff"-Wiederholungen anzusenden? Das wird fast so spannend wie ein gutes Ausscheidungsspiel (falls die Öffentlich-Rechtlichen überhaupt antreten, also sich die Frage überhaupt stellen).

Was für heiße Eisen Fußballrechte und das, was dafür gezahlt wird, aber von Kunden-, also Sender-Seite oft nicht kommuniziert werden darf, darstellen, zeigte sich übrigens auch in diesem nachträglich – nicht vom Autor – veränderten Altpapier (dessen vollständigerer Text sich als Memento bei archive.org finden lässt).

"Journalisten machen kaum einmal ihnen zugespielte Dokumente öffentlich zugänglich, auch wenn sie es dürften", hieß es am 8. Mai recht nüchtern im ohnehin beinhart nüchternen Gemeinschafts-Weblog archivalia.hypotheses.org. Dazu verlinkt ist das PDF eines Video-Manuskripts hier auf mdr.de. Das geht auch anders, zeigt die "FAZ" und gestaltete dazu am Samstag den Artikel "MDR hält Akte zu Josef Mengele geheim" (Abo).

Um ein Video mit dem etwas unbeholfen Spannung schürenden Titel "Auschwitz-Arzt Mengele - Wir entdecken geheime Polizei-Akte" geht es jeweils. Der 24-Minüter fasst, nicht übertrieben aufmerksamkeitsheischend, noch mal wieder zusammen, was über Josef Mengele während und nach der Nazizeit mehr oder weniger bekannt ist. Dass er in den späten 1950ern unter seinem echten Namen in seine schwäbisch-bayrische Heimatstadt Günzburg reiste, etwa. Das geschah offenbar mit Billigung westdeutscher, aber auch argentinischer Behörden, geht aus einer "etwa 100 Seiten" dicken, spanischsprachigen Akte hervor, die MDR-Journalisten in Buenos Aires fanden und sichteten . Das Video zeigt, wie Presenter Christian Bergmann sie abfotografiert und die Fotos in Auschwitz dem Historiker Bogdan Musial zeigt. "Kleiner Sensationsfund", nennt "FAZ"-Journalist Jochen Zenthöfer die Entdeckung. Müsste der MDR seinen Fund nun der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen? Darum geht's im "FAZ"-Artikel. Dass der MDR auf "FAZ"-Anfrage von "gesetzlichen Vorgaben zum Schutz personenbezogener Daten sowie ... weiteren schutzwürdigen Rechten Dritter" spricht – im Fall eines vor 45 Jahren gestorbenen Kriegsverbrechers – überzeugt nicht ungemein.

Aber vielleicht ging es dem MDR auch eher um Aufmerksamkeit, wie eben Überschriften wie "MDR hält Akte zu Josef Mengele geheim" sie erzeugen. Dass die Reportagereihe "exactly", in der das Mengele-Video veröffentlicht wurde, stets von allein viel Aufmerksamkeit erregt, lässt sich schließlich nicht behaupten.

+++ Der oben schon erwähnte Madsack-Wettbewerber Funke dürfte bis Jahresmitte sein Österreich-Geschäft, vor allem die Hälfte von "Österreichs weitaus größter und einflussreichster privater Medienmarke", der "Krone", an Mitglieder der Familie Dichand verkauft haben. Von dem auch unter den Dichands selbst komplexen Geschäft (zu dem nicht zuletzt ein auf rund 60 Millionen Euro geschätztes, weil vergleichsweise zukunftssicheres Gustav-Klimt-Gemälde gehört), berichtet der "Standard". +++

+++ "Ob eine vielleicht auch nur witzig gemeinte, jedenfalls aber vergleichsweise milde Beleidigung von einem X-Nutzer mit nur 900 Followern tatsächlich die Arbeit von Habeck als Vizekanzler und Bundesminister erheblich erschwert, ist mehr als zweifelhaft. Die Anwendung von § 188 StGB durch die Staatsanwaltschaft dürfte daher der erste Fehler in diesem Fall gewesen sein. Die Anordnung der Hausdurchsuchung durch das Amtsgericht war der zweite", heißt es im "Grundrechte-Report 2025", aus dem netzpolitik.org Athena Möllers Beitrag "Habeck und die Hausdurchsuchung" vorab veröffentlicht. Gewöhnlichen Bürgern, denen das 2021 noch unter Angela Merkel ersonnene Gesetz (Altpapier) eigentlich helfen sollte, hilft es kaum, weil "ihnen nicht die gleichen Mittel wie Politiker*innen zur Verfügung stehen ..."

+++ "Man erlebe als Anwalt zwar naturgemäß häufig, dass Gerichte in die andere Richtung entschieden", zitiert die "taz" den "Kontext-Wochenzeitungs"-Anwalt Markus Köhler, "dass dieses Gericht aber in jedem Punkt entgegen den Vorinstanzen, bis hin zur Glaubwürdigkeit der rechtsextremen Zeugen entscheidet, ist schon merkwürdig." Es geht um ein Oberlandesgerichts-Urteil aus Frankfurt am Main (Altpapier) im Fall einer Veröffentlichung zu "rechtsextremen Chats eines AfD-Mitarbeiters". Nur falls eine Nichtzulassungsbeschwerde vorm BGH Erfolg hat, könnte der Rechsstreit über den 2018 erschienenen Artikel "wohl frühestens 2027" weiter gehen.

+++ "Aljoscha Pauses großartiges Werk 'Tom meets Zizou' oder Sönke Wortmanns WM-Doku 'Deutschland. Ein Sommermärchen' waren Filme von Dokumentarjournalisten, die ihre Protagonisten nicht mit guten Freunden verwechselten. Heute aber bestimmen entweder Vereine, wie es läuft, etwa bei den vielen, müßigen Amazon-Prime-Dokus, die nur die ganz reingewaschenen Insides zeigen. Oder eben die Fußballer selbst, die Kumpel-Atmosphäre brauchen, um in Podcasts und Dokumentationen ein wenig von sich preiszugeben", schrieb Felix Haselsteiner in der "SZ" (Abo) zur ZDF-Fußballer-äh ... Doku "Hummels – La Finale".

+++ "Die zunächst zackige Hintergrundmusik wechselt in bedrohliche, lauernde Klänge. Langsam wird es dunkel. Jugendliche laufen über den Gehweg. Wind weht. Offenbar ganz schön gruselig, dieser Osten", kritisiert Ex-Altpapier-Autorin Johanna Bernklau bei uebermedien.de (Abo) die Doku "Ausländer kriminell, Ossis rassistisch?" des "Y-Kollektivs" für die ARD als arg klischeereich. +++

+++ Und nachdem am Freitag im Altpapier "Einer der verrücktesten Auftritte eines Staatsoberhaupts" Donald Trumps Umgang mit dem südafrikanischen Staatsgast Cyril Ramaphosa kritisiert wurde, verdient auch dessen coole Replik "Es tut mir leid, dass ich kein Flugzeug für Sie habe" (z.B. "Welt"-Video) noch Erwähnung. Was zur Frage führt, ob nicht aus den deutschen Sonderpaketen ein Millardchen abgezwackt werden kann, damit Kanzler Merz bei seinem USA-Besuch einen schicken Airbus mitbringt. Wenn in Hamburg die Flügel montiert werden oder so, würde das ja auch die deutsche Wirtschaft ankurbeln.