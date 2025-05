Das Altpapier "Das Altpapier" ist eine tagesaktuelle Kolumne. Die Autorinnen und Autoren kommentieren und bewerten aus ihrer Sicht die aktuellen medienjournalistischen Themen.

Gestern ging's hier um mittelgroße "zukunftsweisende Netzwerktreffen" der deutschen Medienbranche. Seit gestern läuft das wohl größte derartige Treffen. Selbst Kanzler Merz gastierte vor seinem nächsten Auslandsflug auf der "Republica". Unter dem süffigen Titel "Kriege, Krisen, Kanzlerschaft" talkte er nicht fernseh-öffentlich mit Sandra Maischberger, sondern bloß bühnen-öffentlich mit Markus Preiß. Doch brachte er mit seiner ungewöhnlich "scharfen Kritik an Israels Regierung" das "Digital-Festival" in Fernseh-Nachrichten und auf Zeitungs-Titelseiten (z.B.) ganz nach vorn.

"Deutschlands erster Bundesdigitalminister" Karsten Wildberger wird heute auftreten. Vorweg kam die Nachricht, dass sein neues Bundesministerium "mehr als 25 Jahre nach dem Regierungsumzug ... neben dem Standort Berlin auch einen Dienstsitz in Bonn" erhält. Hm, tragen mehr Dienstsitze zu besserer "Staatsmodernisierung" bei, die auch noch zum Titel des Ministeriums gehört? Und dass die Bundeswehr neue "Cloud-Instanzen" beim US-amerikanischem Recht unterworfenen, von Trump-Millionen-Spendern angeführten Google-Konzern bestellt (heise.de), wie passt das mit sog. digitaler Souveränität zusammen? Hoffentlich wird Wildberger auch danach gefragt ...

"Doch auch ein anderes Thema bekommt in diesem Jahr ungewohnte Aufmerksamkeit: Online-Werbung", schreibt netzpolitik.org in einer ersten Zusammenfassung des ersten Republica-Tags. Nicht nur ging es anhand der Databroker-Recherchen um "informationellen Kontrollverlust durch Online-Werbung" (den just ein aufschlussreicher Beitrag über das durch Standortdaten einer einzelnen App erfolgte unfreiwillige Outing eines norwegischen Grindr-Nutzers plastisch machte ...). Vor allem fasst Ingo Dachwitz dann aber Harriet Kingabys Vortrag "The battle for your brain" zusammen:

"Weil Targeted Advertising das dominante Geschäftsmodell des Internets ist, sei nicht mehr Qualität, sondern Aufmerksamkeit die wichtigste Währung der digitalen Informationswelt. Plattformen wie Meta würden massiv in Forschung in süchtigmachendes Design und Empfehlungsalgorithmen investieren, die Nutzer:innen an die Bildschirme kleben und endlos weiterscrollen lassen. 'In diesem Ökosystem konkurrieren journalistische Inhalte mit Katzen-Content und Incel-Videos', was dazu führe, dass auch Qualitätsinhalte auf Polarisierung und Clickbait setzten. ... Die Folge: Informationsverschmutzung. Mehr Bullshit, weniger Qualität ..."

Verschärft werde der Trend noch durch "den KI-Hype", um den es gestern hier ging. "Kingabys Kritik ist nicht bahnbrechend neu, aber es tut gut, dass dies auf einer kommerziellen Konferenz wie der re:publica so deutlich ausgesprochen wird", schließt Dachwitz. Und tatsächlich ist die Republica ja keineswegs über alle Kritik erhaben, wie etwa folgender Bluesky-Post von lobbycontrol.de zeigt:

"Eine Konferenz zur digitalen Gesellschaft gesponsert von Google & Tiktok? @re-publica.com macht's möglich. Big-Tech-Sponsoring sollte dort jedoch nichts zu suchen haben ...".

Dann verlinkt lobbycontrol.de seinen Aufruf, Google zu "zerschlagen", also den Republica-Sponsor und frischgebackenen Bundeswehr-Dienstleister ... Ein wenig tut die Kritik den hehren Worten, die Republica-Gründer Markus Beckedahl gerade passgenau in jede Kamera äußert (schriftlich ausführlich auf seinem digitalpolitik.de), vielleicht Unrecht. Sie spiegelt aber schon, wie die Veranstaltung auch funktioniert.

Sponsoring und Werbung verdienen natürlich keinen Vorwurf. Sie finanzieren große Teile der vielfältigen Medienlandschaft. Und ob die wenigen Medien, die keine Werbefinanzierung nötig haben, etwa weil sie aus dem Rundfunkbeitrag finanziert werden, sich grundsätzlich genug unterscheiden, zählt zu den Fragen, die immer wieder neu diskutiert gehören.

Eine der für die deutsche Medienlandschaft, wie sie ein bisschen noch ist, prägendsten Gestalten ist bereits am 3. Mai gestorben, wie erst gestern bekannt wurde: Helmut Thoma, der erste Chef des RTL-Fernsehens. Nun erscheinen viele, oft große und oft grundsätzliche Nachrufe, die allesamt einige der zahlreichen prägnanten Sprüche Thomas zitieren. Einer der bekanntesten lautet, dass der Wurm beziehungsweise der Köder ja nicht dem Angler schmecken müsse.

Wobei bei klassischen, also älteren Werberahmen-Medien den zu angelnden Fisch (dem der Köder schmecken muss) nicht unbedingt das lesende, hörende, sehende Publikum darstellen musste und muss, sondern die zahlende, also werbetreibende Kundschaft. Zumindest, solange Reichweite und "Werbeerfolg" noch nicht von Trackingdaten ermittelt wurden ...

"Eine seiner Erfindungen hat in der Werbeindustrie noch heute Bestand: Das ist die irgendwie seltsame Fixierung auf 14- bis 49-Jährige als konsumfreudige Kernzielgruppe, was nun wirklich eine gegriffene, wissenschaftlich nicht wirklich belegbare Größe war. Aber die Werbeauftraggeber schluckten den Wurm",

Wer genau mit welchen Ködern und welchen (algorithmischen) Angeln wen genau angelt, wäre das nicht auch ein frischer Ansatz, die Wirkung von Tiktok, Instagram und Youtube zu beschreiben?

Der gebürtige Wiener Thoma ließ sich erst als Melker und, nach Abendgymnasiums-Abitur, als Jurist ausbilden, schreibt u.a. Joachim Huber im "Tagesspiegel". Er arbeitete für den öffentlich-rechtlichen ORF und fürs Audio-Radio Luxemburg (dessen Initialbuchstaben ja noch in RTL stecken). Während Kulturstaatsminister Wolfram Weimer ihn bloß als "Geburtshelfer des Privatfernsehens" in Deutschland würdigte ("epd medien"), ist ansonsten oft vom "Mann, der das Privatfernsehen erfand" (spiegel.de). die Rede. "Der Österreicher, der das deutsche Privatfernsehen erfand" schreibt der österreichische "Standard" präziser. Jenseits des deutschen Sprachraums gab es Privatfernsehen ja schon deutlich länger. (Und nur der "Standard" löst tagesaktuell auch das Kürzel RTL mit "Rammeln, Töten, Lallen" auf – was mal eher nicht auf Thoma selbst zurückgeht ...).

"Helmut Thoma gehörte zu den Medienmanagern, die begriffen, was die Einführung des Privatfernsehens in Deutschland im Jahr 1984 bedeutete. Heute würde man sagen: Das war eine Disruption",

lässt Micha Hanfeld im eher kurzen "FAZ"-Nachruf einen zu Thomas aktiven Zeiten wenig bekannten Begriff anklingen. "Heute würde man von Thoma als 'Disruptor' sprechen", schreibt auch Jakobs, und von der

"verändernden Kraft, die Thoma im deutschen Fernsehen hatte. Er schuf aus dem Nichts ein Milliardenunternehmen, setzte Normen, war hochgradig innovativ. Dass daraus ein heute begrenzt erfolgreiches Rechenschieber-Privatfernsehen wurde, war nicht zu erahnen."

Thoma sah oder ahnte wohl auch früh, dass diese Disruptivität mit der in Deutschland besonders späten Einführung des Privatfernsehens nicht aufhören würde, sondern sich eher noch beschleunigen. Wohl auch deswegen kam es im Bertelsmann-Konzern aus Gütersloh – wo dem heute auch seehr oft wiederholten Thoma-Spruch zufolge die Controller auf Bäumen wachsen ... – zum "unfreiwilligen Abgang" des RTL-Chefs. Um die Jahrtausendwende zählte Bertelsmann zu den größten Medienkonzernen der Welt. Inzwischen rangiert es auf Platz 16. Und auch das verdankt sich dem relativen Erfolg von RTL, in dessen sagenhaft uninnovativem Programm immer noch viel Thoma steckt:

"Wie viel RTL seinem ehemaligen Chef Helmut Thoma zu verdanken hat, sieht man unter anderem daran, dass zwei unter seiner Leitung entstandene Schöpfungen noch heute Renner im Programm sind: die Telenovela 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' und die Actionknüller-Serie 'Alarm für Cobra 11'. Erstere kommt an diesem Montag auf 8280 Episoden, Letztere wurde nach gut 400 Episoden und einem vorschnellen Abschied erst im Dezember für Specials in loser Folge reanimiert",

schreibt Christian Buß im "Spiegel"-Nachruf. Bei dwdl.de in Köln, in dessen Umland Thoma lange lebte, gibt's gleich drei Nachrufe. Den fundiertesten, "Ein Bauchmensch, der den Mainstream erspürte", schrieb Torsten Zarges, der nicht nur Thomas österreichischen Tonfall schön zu verschriftlichen versteht ("Wos woins wiss'n?"), sondern auch hübsche hochdeutsche Zitate des späteren Thoma parat hat:

"Dafür hätte meine Vorstellung gar nicht ausgereicht, dass man stundenlang einem Immobilienmakler oder einem Schuldnerberater zuschauen könnte. Warum eigentlich nicht auch mal einer Toilettenfrau?"

Interviews gab Thoma immer gerne. Die "Welt" zitiert in ihrem Nachruf (wieder: "Der Mann, der das Privatfernsehen erfand") seine Antwort auf die einstige "Welt am Sonntag"-Frage "Sollte es einen Himmel geben, kommen Sie rein?". Doch aussteigen aus diesem Abschnitt sollte man mit einem Klick auf die noch bestehende Seite helmut-thoma.de, auf der auch das mutmaßliche Original des Wurm-Spruchs (mit auch einer politischen Dimension) prangt:

"Der Zuschauer darf seine Regierung wählen, also auch sein Fernsehprogramm. Ich wundere mich auch hin und wieder über die Wahl, aber der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler."

Und noch ein Nachruf: "Am Samstag ist die Lebensreise von Marcel Ophüls zu Ende gegangen", der "in zweieinhalb Jahren ... hundert geworden" wäre, schreibt das "FAZ-Feuilleton. Und Marcel Ophüls gehört durchaus in eine Medienkolumne. Schließlich fand der Sohn des großen deutsch-französisch-jüdischen Spielfilm- (und Hörspiel)-Regisseurs Max Ophüls

"seine Bestimmung ... dann allerdings beim Fernsehen, in widerspenstiger Übererfüllung jeglicher öffentlich-rechtlichen Mission. 1968 folgte er einem 'Exilanten-Reflex' und bewarb sich von Paris nach Hamburg beim NDR, wo er in Egon Monk einen Fürsprecher hatte. Um einem uninspirierten Vorgesetzten auszuweichen, schlug er ein Projekt im Frankreich vor. So entstand relativ spontan 'Das Haus nebenan – Chronik einer französischen Stadt im Krieg' (1969, Originaltitel 'Le chagrin et la pitié')",

und so wurde Marcel Ophüls zum großen Dokumentarfilm-Regisseur. Ausführlich ist sein Leben auf filmportal.de beschrieben.

+++ Kaum hat Constantin Schreiber unter größerem Medien-Hallo bei der ARD-"Tagesschau" abgeheuert, heuerte er bei Axel Springer an. Und erklärt das in einem großen Interview mit der "Zeit" (Abo), der er nach dem Tortenwurf 2023, der zu seiner Prominenz beitrug, ja auch schon ein großes Interview gab (Altpapier). Nun wird er, u.a. mit Paul Ronzheimer und Robin Alexander, das "Global Reporters Network" aller noch bestehenden Springer-Medienmarken bilden ("FAZ"). "Dass der Abschied des smarten, aber auch recht glatt wirkenden 'Tagesschau'-Sprechers vielleicht nicht so smart vonstattengegangen ist", und "dass die Öffentlich-Rechtlichen mit ihren schwerfälligen Apparaten nicht unbedingt ein Habitat sind für kreative Entfaltung", liest Gerrit Bartels im "Tagesspiegel" vorsichtig aus Schreibers Äußerungen in der (verlagsverwandten) "Zeit" heraus. +++

+++ "Kleines Wurstblatt in großen Fußstapfen" lautet, formuliert von Klaus Hillenbrand in der "taz", die neueste Kritik an der von "Berliner Zeitung"-Verleger Holger Friedrich neu herausgebrachten Zeitschrift "Weltbühne" (Altpapier). +++ Was immer man von Friedrich hält: Das gut 25-minütige, kritische Gespräch, das Jörg Wagner im RBB-"Medienmagazin" mit ihm führte (ardaudiothek.de) zu hören, lohnt. Die "Berliner", die gerade ihren 80. Geburtstag feiert, sei inzwischen profitabel, sagt Friedrich u.a.. +++ Zu den Geburtstags-Feierlichkeiten gehört u.a. das wohl erste Interview (Abo) mit dem ARD-Veteranen und Spitzenverdienst-Intendanten Tommy Buhrow, seitdem er in den Ruhestand trat. +++

+++ "Die Nachrichtensendungen von ARD und ZDF sind mit den Parteien der neuen schwarz-roten Regierung in den ersten zwei Monaten kritischer gewesen als mit denen der Ampel-Koalition im Jahr 2021", entnimmt die "Welt" einer Media Tenor International-Veröffentlichung. Was ja eine Art Startvorteil sein dürfte. Irgendwelche Vorteile vermochte die Ampel-Regierung aus den Vorschusslorbeeren schließlich nicht zu ziehen. +++

+++ Dem Phänomen, dass zwei der drei mächtigsten Autokraten der Welt offenbar gerne mit schnurgebundenen Telefonhörern in der Hand abgebildet werden, geht dann noch – zwar ohne ganz frische Fotos, aber kultur- und technikhistorisch versiert ("entwickelt wurde die in einer zylindrischen Helix gewundene Schnur einst zur Verbesserung der Bewegungsfreiheit...") – die bunte Seite der "Süddeutschen" nach. +++