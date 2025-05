Das Altpapier "Das Altpapier" ist eine tagesaktuelle Kolumne. Die Autorinnen und Autoren kommentieren und bewerten aus ihrer Sicht die aktuellen medienjournalistischen Themen.

Der letzte Tag der re:publica dawnt, könnte man jetzt ja mal in wackeliger pseudoangelsächsischer Jugendsprache sagen, um sich beim Motto und dem Besucher:innenschwerpunkt (Generation XYZ) anzubiedern. Die Digitalmesse formuliert es so:

"Generation X, GenY (Millennials) und GenZ – die re:publica 2025 lädt alle Generationen (die Boomer sind natürlich ebenfalls willkommen!) an ihren Tisch, denn unsere demokratische Gesellschaft steht auf dem Prüfstand. On- wie offline fehlt es an Räumen, in denen Generationen sich offen begegnen können, um sich zu vergewissern, dass uns mehr verbindet als trennt. Dass in Generationsunterschieden auch Chancen liegen, voneinander zu lernen, wenn wir uns offen begegnen."

Na dann meet away, kids. Wie viele andere berichtet auch die taz hier über die Veranstaltung, sehr lehrreich ist in jenem Artikel folgender Satz in Bezug auf Fall Meta und dem nur bis letzten Montag möglichen Widerspruch gegen die Nutzung von Facebook- und Instagram-Daten für das Training der KI:

"'Ich habe mich eine halbe Stunde durch Facebook gewühlt, um diese Schaltfläche zu finden', gibt Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts, zu. 'Und wenn ich das nicht finde, will ich ­wissen, wie es vielen geht, die sich noch nicht damit beschäftigt haben.' Er wünsche sich einen "Allem widersprechen"-Button, am besten direkt auf der Startseite.

Sogar Präsident der Bundeskartellamtes muss also ganz schön deep diggen, und dass er das zugibt, ist töfte (selbst wenn man sich heimlich fragt, wieso er nicht im Internet nachguckt, hab ich auch gemacht, da gab es sehr hilfreiche Anweisungen), aber er hat Recht: Meta hat den Widerspruchsbutton so gut versteckt wie einst Herr Prosser aus Douglas Adams "Per Anhalter durch die Galaxis" den Plan, eine Umgehungsstraße direkt durch Arthur Dents Haus zu bauen. So war das damals (die Millenials sind eh schon spätestens bei töfte ausgestiegen, da kann man also jetzt ruhig mit Büchern von 1979 kommen) bekanntlich:

"Mr. Prosser sagte: 'Sie hatten ja durchaus das Recht, zu geeigneter Zeit Vorschläge und Proteste zu äußern.' 'Zu geeigneter Zeit?' schimpfte Arthur. 'Zu geeigneter Zeit? Zum ersten Mal habe ich was davon gehört, als gestern ein Arbeiter bei mir aufkreuzte. Ich fragte ihn, ob er zum Fensterputzen gekommen wäre, und er sagte, nein, er sei gekommen, um das Haus abzureißen. Natürlich hat er mir das nicht gleich gesagt. Nein, erst hat er ein paar Fenster geputzt und auch noch fünf Pfund dafür verlangt. Dann erst hat er's mir gesagt.'

'Aber Mr. Dent, die Pläne lagen die letzten neun Monate im Planungsbüro aus.'

'O ja. Als ich davon hörte, bin ich gestern Nachmittag gleich rübergegangen, um sie mir anzusehen. Man hatte sich nicht gerade viel Mühe gemacht, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Ich meine, dass man's jemandem gesagt hätte oder so.'

'Aber die Pläne lagen aus...'

'Lagen aus? Ich musste schließlich erst in den Keller runter...'

'Da werden sie immer ausgehängt.'

'Mit einer Taschenlampe.'

'Tja, das Licht war wohl kaputt.'

'Die Treppe auch.'

'Aber die Bekanntmachung haben Sie doch gefunden, oder?'

'Jaja', sagte Arthur, 'ja, das habe ich. Ganz zuunterst in einem verschlossenen Aktenschrank in einem unbenutzten Klo, an dessen Tür stand: Vorsicht! Bissiger Leopard!'"

Ach Gottchen, dieser zeitlose Boomerhumor. Und wir bleiben bei den Problemen mit Beschwerden. Wie die taz nämlich zudem berichtet, haben Beschwerden wegen rechtswidriger Inhalte bei der Bundesnetzagentur keine großen Chancen:

"Wer heute noch glaube, dass sich die Plattformen schon von selbst an Gesetze halten würden, sei 'hochgradig naiv', sagt Anwalt Chan-jo Jun. Selbst in Fällen, die nach jahrelanger Prozessdauer endlich höchstrichterlich entschieden wurden, setzten die Konzerne das Recht gerade mal in diesem einen Fall um – alle anderen gleichgelagerten würden ignoriert. Das sei auch deshalb so problematisch, weil derzeit ein großer Teil der Rechtsdurchsetzung bei den Betroffenen hängen bleibe. 'Die Aufsichtsbehörden kümmern sich nicht', kritisiert seine Kollegin Jessica Flint. Sie berichtet von einem Fall, in dem ein Mandant innerhalb eines Jahres 300 Beschwerden wegen rechtswidriger Inhalte an die Bundesnetzagentur gegeben habe. (…) Passiert sei aber nichts, so Flint. Denn: Die Aufsichtsbehörde ist längst noch nicht mit dem nötigen Personal ausgestattet, das für die Durchsetzung des DSA nötig wäre."

300 Beschwerden klingt ja erstmal viel. Wer sich allerdings laut dieser hochinteressanten Correctiv-Recherche, über die auch der Spiegel hier berichtet, aber sozusagen den Goldenen Nachttopf im Beschwerdeführen verdient hat, und zwar aus genau dem entgegengesetzten Grund, nämlich um eine Institution komplett lahmzulegen, ist jemand, der sich selbst als "friedvoller Krieger" bezeichnet, und das absolute Gegenteil ist - eine gruselige Geschichte:

"In der Mitte des Jahres 2024 verzeichneten ARD und ZDF eine Beschwerdeflut wie nie zuvor. CORRECTIV legt erstmalig Zahlen zu Programmbeschwerden bei den Sendeanstalten des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks aus dem vergangenen Jahr offen. Das Ergebnis offenbart auffällige Trends: Wie eine Sprecherin des ZDF mitteilte, sollen hier rund 17.000 Beschwerden eingegangen sein – innerhalb weniger Monate. Eine enorme Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren. Auch die ARD verzeichnete einen Rekord, teilte eine Sprecherin mit. Rund 31.000 Beschwerden seien seit Mitte 2024 bei der ARD-Zuschauerredaktion eingegangen."

Dass es bei 48 000 Beschwerden von jetzt auf gleich um eine "gezielte Störung" geht, dämmerte den Beteiligten schnell. Correctiv zählt drei Beweise dafür auf:

Ein Großteil der insgesamt etwa 48.000 Beschwerden soll seit Mitte 2024 über eine einzige Plattform namens "Rundfunkalarm.de" eingegangen sein. Entstanden ist diese im selben Jahr. Die Massenschreiben dieses Absenders ähneln einander laut beider Sprecherinnen bis ins Detail. Oft gehe es etwa um Vorwürfe mangelnder Ausgewogenheit, "Propaganda" oder eine kritische Darstellung der Corona-Berichterstattung. (CORRECTIV hat exemplarisch eine Beschwerde eingesehen und diese vorliegen.) Viele der Eingaben würden keine Rückadresse außer einer Postanschrift enthalten – was Rückfragen oder Dialog per Mail praktisch unmöglich mache.

Es handelt sich also bei näherem Hinsehen um eine digital orchestrierte Kampagne. Und zwar aus dem Unternehmensnetzwerk eines Mannes, der in seiner Wortwahl häufig verschwörungsideologische Narrative wiedergibt: Markus Bönig.

Jener Beschwerdeführer hatte im gleichen Zeitraum nur einmal etwas beim Privatfernsehsender Kabel 1 zu bemängeln. Correctiv hat auch den Standpunkt des Mannes (Amsterdam) und eine seiner Plattformen recherchiert, auf der er Beitragszahler:innen zum "Boykott" des Rundfunkbeitrags aufruft, und ihnen - gegen Geld natürlich - ein Schreiben zusendet, mit dem sie angeblich erfolgreich gegen jene Zahlungen angehen können. Dass das ebenfalls Kappes ist, steht eigentlich außer Frage, und sei hier nur der Vollständigkeit halber hinzugefügt. Und um die GenXYZ eventuell nochmal zu verprellen: Tocotronics Album "Wir kommen um uns zu beschweren" stammt bereits aus dem Jahr 1996, seufz.

Schnell noch zu einem anderen Thema: Nach wie vor benutzen Medien (zum Beispiel hier die ARD in einer Nachrichtensendung am 21.5. um 16 Uhr) – kaum Genderbezeichnungen in ihrer Berichterstattung. Es geht in der ersten Meldung um die fünf "Terrorverdächtigen aus der rechtsextremen Szene". Sie werden genderneutral als "Jugendliche", als "Verdächtige", als "Festgenommene" und "Beschuldigte" bezeichnet.

Das ist natürlich alles grammatikalisch und journalistisch sauber. Dennoch frage ich mich schon lange, was passieren würde, wenn man "fünf männliche Jugendliche", "fünf männliche Verdächtige" formuliert – könnte man damit vielleicht die Sensibilität gegenüber dem Genderaspekt bei der Ausübung (und Planung) von Gewalttaten erhöhen? Denn was die Täter fast aller Straftaten, die es in die Nachrichten schaffen, eint, ist bekanntlich weder ihre Herkunft, noch ihre Religion, noch ihre kulturelle oder sonstige Identität, nicht ihr Bildungsgrad oder ihr Alter, es braucht nicht mal – wie man beim aktuellen Fall bei der Meisterfeier in Liverpool sieht – einen politischen Hintergrund.

Ja, es gibt weibliche Täterinnen, allerdings extrem selten (der männliche Anteil verurteilter Straftätern beträgt weit über 80%, bezüglich körperlicher und tödlicher Gewalt weit über 90%). Was würde also auf Dauer an Erkenntnis entstehen, welche Maßnahmen würden eingeleitet, welche gesellschaftliche Diskussionen endlich geführt, wenn eine Schlagzeile lautete: "Schon wieder haben Männer sich zu Gewalt verabredet", oder "Auch der neueste Autotäter ist ein Mann"? Und wäre es eigentlich eine reale Option für eine sicherere (und nebenbei auch klimatisch signifikant weniger belastete) Umwelt, wenn man einfach so generell mal sämtlichen Männern das Autofahren verbieten würde, hüstel? Mottovorschlag: "Männer auf den Beifahrersitz"? Ich frag ja nur.

Die taz berichtet hier und der Tagesspiegel hier über eine Blockade vor den FAZ-Büroräumen in Frankfurt durch propalästinensische Aktivist:innen.

Bei dieser Meldung könnten sogar die Millenials weghören - die FAZ schreibt: Es gibt bald ein neues gemeinschaftliches abendliches Radioprogramm der ARD Sender, das Oldies spielt.

Die Süddeutsche Zeitung covert die letzte Folge der BR-Talkshow "Ringlstetter" mit einem Kommentar zu Sexismus im Fernsehen, der von Ringlstetters Sidekick, der Gastautorin Carolin Matzko stammt (gegen € hier).