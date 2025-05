Das Altpapier "Das Altpapier" ist eine tagesaktuelle Kolumne. Die Autorinnen und Autoren kommentieren und bewerten aus ihrer Sicht die aktuellen medienjournalistischen Themen.

Im Krieg in Gaza gerät der Journalismus an seine Grenzen. Der israelische Journalist Zvi Yehezkeli sagt im Gespräch mit Manuel Biallas für das NDR-Medienmagazin "Zapp":

"Der Journalismus, den wir an den Universitäten studiert haben, – mit Begriffen wie 'Objektivität' – der ist sehr nett, wenn du in Norwegen über Fjorde berichtest. Aber das gilt jetzt nicht mehr, denn die Welt ist aus den Fugen."

Das NDR-Magazin beschäftigt sich in einem halbstündigen Film mit der Rolle der Presse im Krieg, vor allem mit der Frage: Kann man in so einer Situation noch objektiv sein? Die Debatte darüber flammt seit Jahren in unterschiedlichen Zusammenhängen immer wieder auf. Kann man objektiv sein, wenn die Demokratie bedroht ist, also die Ordnung, die objektiven Journalismus erst möglich macht? Kann man objektiv sein, wenn die Klimakrise die Lebensgrundlage erschüttert? Und wäre das richtig?

In beiden Kontexten betrifft die Frage Szenarien, die in ihren Ausläufern zwar die Gegenwart betreffen, deren zu erwartende Folgen aber im Wesentlichen in der Zukunft spürbar sein werden. Das lässt zurzeit noch eine gewisse Distanz zu, und das erklärt, warum die Frage oft als Generationenkonflikt beschrieben wird.

Je mehr vom Leben man schon hinter sich hat, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Bedrohung das eigene Leben betrifft. Im Krieg gibt es diese Distanz nicht. Zvi Yehezkeli sagt:

"Man muss sich wieder auf seine Identität besinnen und sich fragen: Hey, wenn ich jetzt berichte, könnte ich so meinem Feind in die Karten spielen?"

Wenn Berichterstattung das eigene Leben oder das von nahestehenden Menschen bedrohen kann, ist Objektivität schwer möglich.

"Die haben unsere Kinder abgeschlachtet. Also kann ich nicht objektiv sein. Wir sind in einem Krieg. Ich war 20 Jahre lang objektiv. Ich habe über Arafat berichtet, ich habe über Barghouti berichtet. Ich habe in Jenin gelebt – ich habe ein halbes Jahr in Jenin gelebt in Hebron. Ich war objektiver, als ihr euch vorstellen könnt. Und was ist am Ende passiert? Es war ein Trick, um mich einzulullen. Dann kamen sie, um mich abzuschlachten",

sagt Yehezkeli und bringt es auf den Satz:

"Du hast den Krieg nicht erlebt, und ich habe ihn erlebt."

Nach dem Angriff der Hamas auf Israel hatte Yehezkeli in einer Fernsehsendung gefordert, bei einem Gegenschlag 100.000 Palästinenser zu töten. Auf die Frage, wie er das rechtfertige, sagt er, es gebe anderthalb Millionen Hamas-Anhänger – also etwas verkürzt: Es wird die Richtigen schon treffen. Und er sagt:

"Du verstehst das nicht, weil du Europäer bist. Du hast nie um dein Leben gekämpft, hab ich recht?"

Wenn ein Richter oder eine Staatsanwältin zu einer Angelegenheit keine Distanz hat, dann gilt sie als befangen – eine andere Person übernimmt ihre Aufgabe. Aber was, wenn Journalistinnen und Journalisten befangen sind? Macht das Journalismus unmöglich? Verändert das die Aufgabe? Oder wird gerade hier deutlich, wie wichtig der Journalismus ist?

Der Krieg drängt Medien in die Rolle einer Partei. Das kommt hier dadurch zustande, dass die eigenen Leute kämpfen und sterben, aber auch dadurch, dass es schwerer wird, an unabhängige Informationen zu gelangen.

Die NDR-Reporterin Pia Steckelbach sagt in dem Beitrag:

"Mir fällt auf, die Bilder, die im israelischen Fernsehen aus Gaza gezeigt werden, sind sehr selektiv. Die Zuschauer sehen vor allem die Perspektive der israelischen Armee, sei es durch Aufnahmen von Soldaten, Journalisten, die das Militär begleiten, oder Drohnenaufnahmen, die die Zerstörung durch israelische Luftschläge eindrücklich deutlich machen."

In Kriegen ist das eine Standardsituation. Gemessen am journalistischen Ideal, die Wirklichkeit so zu zeigen, wie sie sich darstellt, um auf dieser Grundlage als Korrektiv wirksam zu sein, ist das eine Art Super-GAU, denn mindestens für eine Seite wird die Darstellung wertlos.

Für die anderen werden Medien so zu einem sehr nützlichen Instrument, wenn man so will, einer Waffe. Diktatoren wie Putin setzen diese Waffe lange vor dem Krieg ein, um auf manipulative Weise Akzeptanz zu schaffen und zu mobilisieren.

Im weltweiten Feldzug der Rechtsradikalen ist ein wesentliches Strategieelement, eine kritische Berichterstattung zu schwächen. Und das geht am besten, indem man ihre Glaubwürdigkeit angreift – indem man Medien als Partei darstellt. Das Muster ist immer das gleiche.

Wer verhindern möchte, dass eine kritische Berichterstattung über die Klimakrise und ihre Verursacher durch öffentlichen Druck ihre Wirkung entfaltet, stellt Klimaberichterstattung als Aktivismus dar. So ist es auch in der Politik, live zu beobachten in den USA. Wer verhindern möchte, dass Enthüllungen in der eigenen Klientel einen Druck verursachen, der die eigene Macht gefährdet, stellt kritische Recherchen als ideologisch motiviert dar.

Wer in der Berichterstattung Fakten ausblendet, die der eigenen guten Absicht widersprechen, läuft Gefahr, dass Menschen auf unvollständiger Grundlage mobilisiert werden.

Im nächsten Schritt kann genau das Gegenteil eintreten: Sobald sich herumspricht, dass Informationen weggelassen wurden, schwindet auch bei Gleichgesinnten das Vertrauen.

Die Grenze verläuft fließend. Wenn Medien sich dafür einsetzen, dass ein Thema mit einer großen Bedeutung in der Berichterstattung mehr Beachtung bekommt, ist das noch kein Aktivismus. Aber die Gegenseite wird das dennoch nutzen, um es so darzustellen.

Die "Guardian"-Korrespondentin Bethan McKernan hat nach vier Jahren in Israel und Palästina eine Art Abschlussbericht geschrieben, in der sie das Grauen des Krieges beschreibt – und die schwindende Hoffnung, den Schrecken mit Journalismus aufhalten zu können. Sie schreibt:

"Ich glaubte damals, Journalismus könne helfen, Unrecht zu beseitigen – und ich könnte Teil davon sein. Aber die Berichterstattung über die Kriege in Syrien, Jemen, im Irak und nun in Gaza hat mir gezeigt: Das ist nicht zwangsläufig so. Meine Artikel haben das Grauen nicht aufgehalten – aber immerhin haben sie es der Welt gezeigt."

Vielleicht liegt hier eine Erkenntnis, die auch für die anderen Konfliktlagen aufschlussreich sein kann. Journalismus erfüllt seine Aufgabe nicht am besten, indem er in der Notlage seine Rolle verlässt und selbst beginnt, für die gute Sache zu kämpfen.

Der Verfassungsrechtler Ernst-Wolfgang Böckenförde hat das Dilemma des freiheitlichen Staates in dem nach ihm benannten Diktum auf den Punkt gebracht: Der Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht schaffen kann.

Diese schwer herzustellende Voraussetzung ist ein gesellschaftliches Wertefundament, das sich jenseits des Staates formt, zum Beispiel durch Religion oder Kultur.

Hier kann der Journalismus eine entscheidende Rolle spielen – nicht, indem er moralische Positionen durchsetzt, sondern indem er Räume schafft, in denen gemeinsame Werte überhaupt erst sichtbar und verhandelbar werden.

Er lebt davon, dass Menschen ihm zutrauen, auch unangenehme Wahrheiten auszusprechen – selbst dann, wenn diese der eigenen Überzeugung widersprechen. Das ist inmitten von Propaganda, Angst und Lagerdenken besonders schwer.

Wie schwer das ist, beschreibt die Journalistin Düzen Tekkal in einem Gespräch mit Ninve Ermagan auf der FAZ-Medienseite. Sie sagt:

"Wir stehen in Deutschland an vorderster Linie gegen Antisemitismus, Islamismus, Rassismus und jede Form von Menschenfeindlichkeit. Aber wir bedienen kein Lagerdenken, wir sind keiner Ideologie verpflichtet, sondern nur den Menschenrechten. Genau deshalb werden wir zur Zielscheibe. Wer Lager bedient, hat es leichter, weil er Verteidiger hat, und klare Gegner."

Lagerdenken bedeutet, die Welt in Gut und Böse einzuteilen, in Freund und Feind. Das passiert automatisch, wenn Emotionen im Spiel sind, denn es ist eine Strategie, um in einer Bedrohungslage Komplexität zu reduzieren, Sinn zu stiften, Geschlossenheit herzustellen – und damit Schutz.

Lagerdenken bedeutet, mit dem Objektivitätsideal zu brechen, unter Umständen auch die Urteilskraft des Gegenübers in Zweifel zu ziehen. So funktioniert das auf allen Seiten.

Auch der schnelle Impuls, in politischen Debatten Dinge als nicht diskutabel darzustellen, Menschen Ideologen zu nennen oder konservative Haltungen allzu schnell als Übernahme von rechten Narrativen abzutun, ist Lagerdenken, wie auch die Abwertung von Positionen, etwa mit dem Satz: "Du verstehst das nicht, weil du Europäer bist."

Das Problem auch hier: Die Grenze verläuft fließend. Konservative Haltungen vermischen sich mit rechten Narrativen. Und linke Positionen werden zu Ideologien, wenn sie nicht mehr hinterfragt werden dürfen, wenn Abweichung als Verrat gilt und Kritik nur noch als Angriff verstanden wird. Dann verwandeln sich diese Positionen in Dogmen.

Düzen Tekkal sagt im FAZ-Interview:

"Ich hätte nie gedacht, dass mich Menschen, die sich politisch links verorten würden, in Lebensgefahr bringen würden. Da hat sich etwas verschoben. Es gibt Linke, die offen sind für die Zusammenarbeit mit Islamisten und für diese Ideologie. Man kann das in Frankreich sehr gut beobachten, wo der sogenannte Islamo-Gauchisme Zulauf erhält. Nach wie vor geht die größte Gefahr hierzulande noch immer vom Rechtsextremismus aus. Aber das heißt nicht, dass wir die Augen verschließen sollten vor anderen Extremismen."

Um dieses Lagerdenken geht es auch in einem "Zeit"-Interview, das Laura Hertreiter mit Constantin Schreiber geführt hat. Es hat schon eine gewisse Komik, wenn Schreiber in seiner letzten "Tagesschau"-Moderation sagt, ein chinesisches Sprichwort laute: "Wohin du auch gehst, geh mit deinem Herzen." – und die nächste Meldung ist: Schreiber wechselt zu Springer – also dem Laden, der in der Öffentlichkeit zum Beispiel von einem Apokalyptiker wie Ulf Poschardt vertreten lässt, in dieser Woche zum Beispiel bei "Markus Lanz".

Steffen Grimberg kommentiert den Schreiber-Transfer in seiner "taz"-Kolumne mit einem Zitat seiner "Mitbewohnerin":

"Na ja, eigentlich brauchen sie diese Leute mit Herz, dass der Laden von innen heraus heilen kann."

Eine Variante, um darauf zu reagieren, wäre, darauf hinzuweisen, dass für die "blaue Gruppe", also zum Beispiel die "Welt", auch Deniz Yücel oder Robin Alexander arbeiten, die unabhängig von der eigenen politischen Verortung für guten Journalismus stehen.

Man könnte auch einwenden, dass das Gehalt hier am Monatsende von einem Unternehmen kommt, das unter anderem mit einseitigen politischen Kampagnen und der Verletzung von Persönlichkeitsrechten Geld verdient. Und wenn Springerchef Mathias Döpfner auf die Frage, warum die "Welt" den AfD-Wahlaufruf von Elon Musk gedruckt habe, im Fernsehen sagt, bei der "Welt" dürfe jeder mal ran, auch "Wladimir Putin oder Terroristen aus Afghanistan", wie Thore Rausch es für die "Süddeutsche Zeitung" dokumentiert hat, kann man auch fragen, ob das tatsächlich noch Journalismus ist – oder einfach ein Rückzug aus der Verantwortung, die Journalismus ja auch hat.

Nach Döpfners Verständnis gibt die Zeitung einfach allen die Möglichkeit, ihre Meinung zu äußern. Nach meinem Verständnis macht die "Welt" sich damit zum Propagandawerkzeug, denn sie ist auf freundliche Art und Weise dabei behilflich, die Grenze zwischen Information und Desinformation zu verwischen.

Ist es also ein Ausdruck einer überzogenen Moralität und Lagerhaltung, zu sagen: Journalismus machen oder zu Springer wechseln – beides geht nicht?

Das müsste man sich jetzt selbst beantworten. Schreiber selbst empfindet es jedenfalls unter anderem als Ergebnis einer solchen "Lagerhaltung", dass man ihn nach seinem Buch "Inside Islam" in die Schublade "Islamkritiker" schob. Seinen Wechsel zu Springer rechtfertigt er zu einem gewissen Teil mit "Trotz", so steht es in der Überschrift ("So ein bisschen aus Trotz auch"). Er sagt:

"Ich finde es schwierig, wenn auch wir Journalisten uns nach Gesinnung in Medienhäuser begeben. Wir müssen uns und den Redaktionen schon auch zutrauen, dass wir da nicht alle dieselbe Sicht auf die Welt haben. Und dass das auch so sein darf."

Hier vermischen sich allerdings zwei Dinge. Einerseits der berechtigte Anspruch, dass journalistische Arbeit unabhängig von ideologischen Zuschreibungen möglich sein muss – auch in einem Haus wie Springer. Andererseits aber auch die Realität, dass Medien nicht im luftleeren Raum existieren.

Wer bei einem Verlag arbeitet, der sich selbst programmatisch als "marktwirtschaftlich und israel-solidarisch" positioniert und sich mit zugespitzten Kampagnen offensiv ins politische Meinungsgeschehen einmischt, der kann nicht so tun, als hätte das mit der Welt drumherum gar nichts zu tun.

Schreiber möchte sich nicht vereinnahmen lassen. Aber er möchte gern Einfluss, Ressourcen und Reichweite eines Hauses nutzen, das diese Vereinnahmung systematisch betreibt. Man kann nur sagen: Viel Erfolg auf diesem sehr schmalen Grat.

Zum Schluss noch ein Beispiel für die Problematik der ideologischen Konstruktion von Wirklichkeit. Marina Weisband kritisiert in ihrer "@mediasres"-Kolumne, dass Medien ihrer Berichterstattung oft eher an gängigen Erzählungen orientieren als an den vorliegenden Fakten (Gruß an die rote Gruppe).

Nimmt man die Amokläufe und Anschläge der vergangenen Zeit, zuletzt die Tat in Hamburg, könnte eine durchaus brennpunkttaugliche Erkenntnis sein, dass es einen auffälligen Zusammenhang zwischen bestimmten psychischen Erkrankungen und Gewalttaten gibt. Das führt natürlich schnell in die falsche Richtung, wenn Menschen mit psychischen Erkrankungen stigmatisiert werden. Aber eine allzu große Rolle scheint das medial eh nicht zu spielen, denn viel entscheidender ist eine andere Schablone.

Die alles überlagernde Frage ist in vielen Fällen offenbar: Passt die Tat zu der gängigen Erzählung, die nach Bestätigung verlangt? Hier ist es die, dass von Migranten eine große Gefahr ausgeht. Oder wie Weisband sagt:

"Man hält (…) an den etablierten Geschichten fest, und da wird sofort zum Aktionismus aufgerufen."

Würde man sich von den gängigen Erzählungen lösen, würde sich der Blick etwas weiten. Dann ginge es nicht mehr nur um Täterprofile, Herkunft oder Religionszugehörigkeit, sondern um Ursachen, Strukturen und im besten Fall vielleicht sogar tatsächlich um Lösungen.

+++ In einer Feiertags-Sondersendung des Deutschlandfunk-Medienmagazins "@mediasres" diskutieren Brigitte Baetz, Anh Tran und die "Spiegel"-Journalistin Juliane Löffler über Möglichkeiten, Schwierigkeiten und Praxis der #metoo-Berichterstattung. Dabei geht es auch darum, wie viel Raum die Menschen bekommen sollten, gegen die sich die Vorwürfe richten – und wann man eine Recherche stoppen sollte (Spoiler: Wenn sich zum Beispiel herausstellt, dass eine Quelle lügt).

+++ Die "Süddeutsche Zeitung" hat eine umfassende Recherche über den Tennisspieler Alexander Zverev und dessen Ex-Partnerin Brenda Patea nach über eineinhalb Jahren juristischer Auseinandersetzung erneut veröffentlicht – in gekürzter und überarbeiteter Form, berichtet Lisa Kräher für "Übermedien". Der ursprüngliche Artikel von November 2023 war nach einem gerichtlichen Verbot wesentlicher Passagen komplett offline genommen worden (Altpapier). Warum das passierte? Anlass für die Berichterstattung waren unter anderem ein gegen Zverev erlassener Strafbefehl (später gegen Geldauflage eingestellt). Das Landgericht Berlin hat eine einstweilige Verfügung nun in zentralen Punkten aufgehoben und die Berichterstattung über den Hauptvorwurf gestattet. Warum der Text gelöscht worden war? SZ-Investigativchef Ralf Wiegand sagt laut Kräher: "Hätten wir alle Informationen und Recherchen zu dem Vorwurf aus dem Text herausoperiert, wäre letztlich nur ein relativ sinnfreies Gerippe übriggeblieben." Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, beide Seiten haben Berufung eingelegt. Auch andere Medienberichte über Zverev wurden in der Vergangenheit juristisch angegriffen oder entfernt.

+++ Beim Aufstiegsspiel des 1. FC Lok Leipzig gegen den TSV Havelse hat MDR-Sportreporter Patrick Fritzsche während seines Live-Kommentars einen Stein ins Gesicht bekommen – allerdings nicht einfach so; der Stein wurde geworfen, berichtet der MDR. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt.

+++ Die Bundesregierung plant eine Abgabe für große Plattformen wie Google und Meta – einen sogenannten "Plattform-Soli", um die Konzerne an der Finanzierung kultureller und journalistischer Inhalte zu beteiligen, hat Kulturstaatsminister Wolfram Weimer dem "Stern" gesagt. Vorbild ist demnach Österreich, wo seit 2020 fünf Prozent der Werbeeinnahmen abgeführt werden müssen. Weimer schlägt für Deutschland zehn Prozent vor.

+++ Die RBB-Kindersendung "Ohrenbär", die vor fast fünf Jahren im Zusammenhang mit Sparmaßnahmen im Altpapier vorkam, soll weggespart werden. Eltern, Pädagogen und Kulturschaffende, unter ihnen viele prominente Namen wie Ulrich Matthes, Corinna Harfouch oder Katharina Thalbach haben eine Petition gestartet, um das fast 40 Jahre alte Format zu retten.

+++ Die Südwestdeutsche Medienholding (SWMH) verkauft wesentliche Teile ihres Regionalzeitungsgeschäfts in Baden-Württemberg, meldet unter anderem "epd Medien". Die Neue Pressegesellschaft Ulm ("Südwest Presse") übernimmt die SWMH-Anteile an der Medienholding Süd, zu der unter anderem die "Stuttgarter Zeitung" und die "Stuttgarter Nachrichten" gehören. Die Holding wolle sich künftig auf die Verlagsgruppe um die "Süddeutsche Zeitung" konzentrieren. Da gab es zuletzt auch Auflösungserscheinungen. Deutschlandfunk-Korrespondentin Katharina Thoms sagt im Interview mit Sebastian Wellendorf für "@mediasres", die Entscheidung sei für die Beschäftigten kurz vor dem Feiertag und dann auch noch sehr überraschend gekommen. Die Gewerkschaften sind nicht begeistert.

+++ Die Streamingplattform Joyn darf Inhalte aus den Mediatheken von ARD und ZDF nicht ohne deren ausdrückliche Zustimmung auf der eigenen Plattform einbetten, entschied das Landgericht München (Altpapier). Das berichtet Thore Rausch auf der SZ-Medienseite.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!