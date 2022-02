Der Ideenwettbewerb ARD Kultur Creators richtet sich an freischaffende Kreative aus allen Sparten der bundesdeutschen Kulturszene, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und in einem künstlerischen Beruf arbeiten, sich im letzten Lehrjahr einer Ausbildung zu einem künstlerischen Beruf befinden oder demnächst ihr künstlerisches Studium beenden. Auch mehrere Kunstschaffende können sich mit einer gemeinsamen Idee als Projektgruppe oder Kollektiv bewerben.



Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Künstlerinnen und Künstler, die bereits

• bei einem Kulturbetrieb festangestellt sind oder

• bei einem Major Label und/oder bei einem Verlag unter Vertrag stehen oder

• Teil einer festen Medienpartnerschaft sind.



Das Thema des Ideenwettbewerbs lautet: "Verbundenheit – wie wollen wir in unserer Gesellschaft zusammenleben?"



Gesucht werden kreative Ideen aus allen Kunstgattungen, die sich als Format für die ARD Mediathek, die ARD Audiothek oder als crossmediales Projekt entwickeln lassen. Ob Audio, Video, Foto- oder VR-Projekt – alle Darstellungsformen sind möglich. Auch bereits begonnene Projekte können für den Ideenwettbewerb eingereicht werden. Sie dürfen jedoch medial noch nicht veröffentlicht und nicht älter als ein Jahr sein.



Die Bewerbungsfrist endet am 31. März 2022.



Es werden nur solche Bewerbungen berücksichtigt, die fristgemäß über das vollständig ausgefüllte Bewerbungsformular eingereicht werden.



Mit dem Einsenden des Bewerbungsformulars erklären die Bewerber:innen, dass sie

• diese Teilnahmebedingungen anerkennen,

• über alle Rechte an dem eingereichten Projekt verfügen (bei Kollektivbewerbungen gemeinsam),

• damit einverstanden sind, ihre Idee gemeinsam mit den Expert:innen aus dem ARD Kultur Creators-Netzwerk umzusetzen,

• einer medialen Begleitung und Dokumentation der Umsetzung ihrer Projektidee durch ARD Kultur zustimmen sowie

• ARD Kultur alle Rechte einräumen, die für die Veröffentlichung auf ardkultur.de, in der ARD Audiothek, der ARD Mediathek und auf den Social Media-Kanälen von ARD Kultur und öffentlich-rechtlichen Partnerinnen und Partnern benötigt werden.



Unter den Bewerbungen, die den Teilnahmebedingungen entsprechen, wählt eine Fachjury insgesamt neun Projektideen aus, die dann im ARD Kultur Creators-Netzwerk umgesetzt werden. Dabei bewertet die Fachjury insbesondere das Potenzial der jeweiligen Ideen, in Austausch mit dem Publikum einzutreten bzw. die angestrebte Zielgruppe zu erreichen.



Die von der Fachjury ausgewählten Bewerber:innen werden Ende Mai 2022 auf ardkultur.de/creators bekannt gegeben und per E-Mail informiert.



Der Rechtsweg gegen Entscheidungen, Beurteilungen und Bewertungen der Jury ist ausgeschlossen. Eine öffentliche Dokumentation der Beurteilungen zu eingereichten Beiträgen findet nicht statt.



Die Gewinner:innen erhalten ein Preisgeld in Höhe von je 5.000,- €. sowie über die jeweils zuständige ARD-Landesrundfunkanstalt ein angemessenes Produktionsbudget für die Umsetzung ihrer Idee. Zusätzlich werden Medienprofis der ARD und Kulturvermittler:innen gemeinsam mit den Gewinnerinnen und Gewinnern die ausgewählten Projekte realisieren.



Die Umsetzung erfolgt im Anschluss an die Bekanntgabe der Gewinner:innen.