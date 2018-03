Einladung 5. Ausbildungstag von MDR und DREFA

Medienberufe hautnah erleben und ausprobieren - am Sonnabend, 9. Juni, laden die beiden Medienhäuser MDR und DREFA zu ihrem 5. Ausbildungstag ein. Interessierte Schülerinnen und Schüler sowie deren Familien können sich an diesem Tag von 10.00 bis 15.00 Uhr im Foyer des MDR-Produktionshochhauses in der Leipziger Kantstraße über acht verschiedene Berufe mit Praxisinseln, Führungen und vielen Workshops umfassend informieren.