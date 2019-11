Frank Elstner mit seinem BAMBI Bildrechte: dpa Als Kai Pflaume die Zuschauer zur 71. BAMBI-Verleihung begrüßte, dachte vielleicht so mancher Zuschauer, dass diese Verleihung moderiert wird. Das war jedoch nicht so. Wie bereits in den Vorjahren kam die Gala ohne Moderator aus. Eigentlich waren es ja eine ganze Menge Moderatoren. Und so wurde einer der besten auch gleich zu Beginn der Gala für sein Lebenswerk geehrt. Frank Elstner war sichtlich überrascht und gerührt. Thomas Gotschalk, der ihm die Trophäe überreichen durfte, bekannte: "Ich verdanke dir meine Karriere". Das Publikum bedankte sich bei dem großen Showmaster, der einst "Wetten dass..?" erfunden hat, mit stehenden Ovationen.

Frauenpower bei den goldenen Rehen

Sarah Connor eröffnete nicht nur musikalisch die Gala, sie konnte auch einen BAMBI mit nach Hause nehmen. Bildrechte: dpa Musikalisch eröffnet wurde der Abend von Powerfrau Sarah Connor und ihrem aktuellen Hit "Vincent". Die blonde Sängerin hat mit diesem Song für Diskussionen gesorgt. In dem Lied geht es um einen jungen Mann, der in der Pubertät entdeckt, dass er schwul ist. Einige Radiosender schnitten sogar eine besonders kritische Textzeile aus dem Song.



Doch der Reigen der starken Frauen in dieser Gala ging weiter. Königin Mathilde von Belgien, die einen BAMBI in der Kategorie "Charity" erhielt, überzeugte mit ihrer warmen, empathischen Art. Die beiden Kinderkrankenschwestern vom Verein "Kleine Helden e.V." Andrea Riedmann und Anette Hrdlitschka demonstrierten, dass auch schwer kranken Kindern und ihren Familien geholfen werden kann. Und schließlich überzeugte die britische Schauspielerin Naomi Watts, dass man trotz vieler Widrigkeiten seinen Weg gehen kann. Still wurde es im Saal als die Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad von ihrer Flucht vor dem IS-Terror und ihrem unerschrockenen Kampf gegen ihn berichtete.