Furios hat Helene Fischer die BAMBI-Verleihung in Berlin mit ihrem Hit "Achterbahn" und einer großen Show eröffnet. Ihr eigenes Reh war ihr zu diesem Zeitpunkt schon sicher. Am Vormittag des Verleihungstags hatte die Jury bekannt gegeben, dass die Sängerin ihren dritten BAMBI nach 2013 und 2014 bekommen würde.

Hugh Jackman und Iris Berben mögen sich offensichtlich. Bildrechte: dpa Doch bis zur tatsächlichen Preisübergabe musste sie noch etwas warten. Denn vorher war ein echter Weltstar dran: Schauspieler Hugh Jackman. Der Wolverine-Darsteller und Golden-Globe-Träger bekam von Iris Berben den BAMBI in der Kategorie "Entertainment" überreicht.



Die Laudatorin Berben hatte Jackman bereits bei den Dreharbeiten zum Film "Eddie The Eagle" kennengelernt und war voll des Lobes – nicht nur für seine Schauspielkunst, sondern auch für seine offene und warmherzige Persönlichkeit.



Er dankte es ihr und erinnerte sie freundlich daran, dass sie seine Handynummer noch haben müsste. Ob sie wohl demnächst mal wieder anrufen wird?

Hugh Jackman - you entertain my heart Iris Berben

Arnold Schwarzenegger mit seinem Reh. Bildrechte: dpa Ein weiterer großer Hollwoodstar betrat kurz nach Jackman die Bühne: Arnold Schwarzenegger. Der Terminator und Ex-Gouverneur von Kalifornien hat sich inzwischen voll und ganz dem Kampf gegen die Umweltverschmutzung verschrieben. Entsprechend bekam er den BAMBI in der Kategorie "Unsere Erde", dessen Erhalt er mit dem Appell verband, mehr für Umwelt- und Klimaschutz zu tun.



Neun Millionen Menschen würden im Jahr wegen der Umweltverschmutzung sterben, sagte Arnold Schwarzenegger: "Wir müssen mit allem, was wir haben kämpfen, um diese Zahl zu verringern."



Er habe vieles im Leben gemacht, sagte Schwarzenegger, aber auf die Arbeit im Umweltschutzbereich ist er am stolzesten. Deshalb freue er sich so über die Auszeichnung.

Normalerweise hasse ich Leute, die größer sind als ich. Aber euch liebe ich! Arnold Schwarzenegger zu den Klitschko-Brüdern

Noch politischer wurde der Abend bei der Auszeichnung des chinesische Künstlers Ai Weiwei. Dieser bekam den Preis in der Kategorie Mut zuerkannt, die Laudatio hielt Bundesaußenminister Sigmar Gabriel. Er preiste Ai Weiwei als herausragenden Künstler, der sich nicht von Widerständen aufhalten lässt. Und er erinnerte an die große Aufgabe und Pflicht, die auch Deutschland in der Flüchtlingsfrage zu stemmen hat.

Ai Weiwei hatte sich in seiner politischen Kunst zuletzt vermehrt mit Flüchtlingen befasst. In seiner Dankesrede rief der dazu auf, in die Menschlichkeit zu vertrauen.

Politischer BAMBI-Abend

Passend zum Thema ging der BAMBI für den besten Film an die deutsche Flüchtlingskomödie "Willkommen bei den Hartmanns". Neben Regisseur Simon Verhoeven kamen auch die Darsteller Florian David Fitz, Palina Rojinski und Eric Kabongo auf die Bühne des Stage Theaters in Berlin. Wenn der Film eine Message habe, dann, dass man versuchen solle, wie die Familie Hartmann zuzuhören, sagte Verhoeven in der Dankesrede.

Auch Regisseur Fatih Akin, ausgezeichnet für seinen Film über die NSU-Morde "Aus dem Nichts", blieb politisch. Die ersten Worte seiner Dankesrede waren: "Rassismus ist scheiße - hier und überall auf der Welt."

Seine Hauptdarstellerin Diane Kruger war anschließend zu Tränen gerührt, als sie an Menschen erinnerte, die sie zuletzt verloren hatte. Sie rief dazu auf, so viel Zeit wie möglich mit seinen Liebsten zu verbringen.

Weitere Rehe gingen an Alicia von Rittberg und Heino Ferch in der Kategorie "Schauspiel". Ferch bekam die Auszeichnung für seine Rollen in der Martin-Suter-Verfilmung "Allmen" und dem Thriller "Spuren des Bösen". Von Rittberg freute sich über den BAMBI für die Klinikserie "Charité". "Das kommt sehr unerwartet", sagte die 23-Jährige.

Helene Fischer mit Liebeserklärung