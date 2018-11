Wenn der wichtigste Medienpreis Deutschlands runden Geburtstag feiert, geben sich nationale und internationale Stars die Ehre: Am 16. November wird zum 70. Mal der BAMBI verliehen - nicht im Hamburger Passage-Theater wie bei der ersten öffentlichen Gala 1953, sondern im Berliner Theater am Potsdamer Platz. Rund 1.000 Gäste aus Gesellschaft, Showbusiness, Medien sowie Politik und Wirtschaft werden dabei sein, wenn das goldene Reh übergeben wird.

Wer darf das Reh mit nach Hause nehmen?

Wie in jedem Jahr wird mit großer Spannung erwartet, wer die BAMBI-Trophäe in den Kategorien "Beste Schauspielerin National" und "Bester Schauspieler National" mit nach Hause nehmen darf. Die Entscheidung fällt erst am Tag der Verleihung durch die BAMBI-Jury, bestehend aus Chefredakteuren des Hauses Burda und externen Experten.

Bildrechte: IMAGO Auf die Auszeichnung bei den Damen können sich in diesem Jahr die Nominierten Paula Beer für "Bad Banks", Marie Bäumer für ihre Darstellung der unvergessenen Romy Schneider in "3 Tage Quiberon", Claudia Michelsen für ihre Rolle in "Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm" und Liv Lisa Fries, die als Lotte Ritter in "Babylon Berlin" begeisterte, berechtigte Hoffnungen machen.

Bildrechte: IMAGO Bei den männlichen Kollegen sind die Schauspieler Lars Eidinger unter anderem für seine Hauptrolle in "Mackie Messer", Peter Kurth für seine Rolle des Kriminalkommissars Bruno Wolter in "Babylon Berlin", Sebastian Koch für sein Mitwirken in "Werk ohne Autor" und Kida Khodr Ramadan für "4 Blocks" für das goldene Reh nominiert.

Für die Auszeichnung als beste Serie des Jahres stehen außerdem die Produktionen "Babylon Berlin" (ARD/Sky), "Bad Banks" (ZDF) und "Dark" (Netflix) in den Startlöchern.

Erste Preisträger stehen bereits fest

Bildrechte: Universal Music/Markus Pritzi Die Britin Dua Lipa hat es innerhalb kürzester Zeit an die Spitze der Musikwelt geschafft. Die 23-Jährige ist die weltweit am meisten gestreamte Sängerin auf Spotify. Für ihre musikalischen Leistungen wird sie mit dem BAMBI in der Kategorie „Musik International“ ausgezeichnet. Sie wird außerdem auch auf der BAMBI-Bühne stehen und singen: Ein Medley ihrer Hits „Be the One”, „New Rules“ und „IDGAF“ aus ihrem Album „Dua Lipa“ verspricht musikalische Gänsehautmomente.

Dua Lipa singt mit ihrer markanten, mitunter rauchigen Stimme und zu treibenden Dancefloor-Beats von gebrochenen Herzen und Eifersucht. Doch in ihren oft melancholischen und von ihr selbst verfassten Songs sind es die Frauen, die die Fäden in der Hand halten. BAMBI-Jury

In der Kategorie "Musik National" darf sich der Popsänger Mark Forster über die goldene Trophäe freuen. Seine erste Single mit dem Titel „Auf dem Weg“ veröffentlichte er 2012. Der Song „Au Revoir“, aufgenommen 2014 zusammen mit Rapper Sido, wurde drei Mal mit Platin ausgezeichnet. 2016 war Forster der erfolgreichste deutschsprachige Künstler in den Charts.

Mark Forster verbindet in seinen Songs das Beste aus zwei Welten, er vermählt die Eindringlichkeit des Rap mit melodischem Pop, der das Zeug zum Ohrwurm hat. BAMBI-Jury

Mark Forster wird auch auf der Bühne stehen: mit dem Song „Einmal“ aus seinem neuen Album „Liebe."

Legendary

Bildrechte: Universal Music Als Sir Rod Stewart im September sein mittlerweile 30. Album veröffentlichte war schon lange klar: Dieser Mann ist eine Legende. Er hat weltweit mehr als 200 Millionen Alben verkauft, ist mehrfacher Grammy-Gewinner und wurde gleich zweifach in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Nun kommt ein weiterer Preis dazu: Er wird mit dem BAMBI in der Kategorie "Legende" ausgezeichnet!

Diese Live-Acts rocken die BAMBI-Bühne

Neben den mit Spannung erwarteten BAMBI-Auftritten von Dua Lipa und Mark Forster gibt es außerdem weitere musikalische Highlights von Grammy-Gewinnerin Alessia Cara mit ihrem Song „Trust My Lonely“ und der deutschen Rock-Legende Udo Lindenberg. Er kehrt zurück auf die BAMBI-Bühne und wird gemeinsam mit einem Orchester und dem Chor „Kids on Stage“ das Lied „Wir ziehen in den Frieden“ zum Besten geben.

Sie können mit abstimmen!

Udo Lindenberg wird nicht nur Teil des musikalischen Programms des Abends sein. Der Panikrocker ist außerdem Schirmherr des Publikums-BAMBI in der Kategorie „Neue Deutsche Musikstars“, für den Lea, Nico Santos, Michael Schulte und Mike Singer nominiert sind.