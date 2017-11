Sie haben in diesem Jahr tausende TV- und Kinozuschauer begeistert und sind aus dem deutschen Filmgeschäft nicht mehr wegzudenken: die Nominierten der Kategorien "Schauspielerin National" und "Schauspieler National". Die Bambi-Jury, bestehend aus Chefredakteuren des Hauses Burda und externen Experten, kommt am Tag der Bambi-Verleihung zusammen, um die begehrte Trophäe an zwei herausragende Schauspieltalente zu vergeben. Bei den Damen können Alicia von Rittberg für "Charité”, Emilia Schüle für "High Society – Gegensätze ziehen sich an“ und Julia Koschitz für "Das Sacher" auf das goldene Reh hoffen.

Ab Donnerstag, den 4. Januar 2018, ist Hugh Jackman in seinem neuen Film "Greatest Showman" im Kino zu sehen. Der Hollywood-Star wird für sein Talent als Schauspieler, Sänger und Filmproduzent am 16. November 2017 mit dem Bambi in der Kategorie "Entertainment" ausgezeichnet.

Der britische Sänger Sam Smith Bildrechte: dpa

Es verspricht ein musikalisches Highlight der diesjährigen Liveshow zu werden: Der britische Sänger und Songwriter Sam Smith wird auf der Bambi-Bühne seinen neuen Hit „Too Good At Goodbyes“ performen.



Nachdem der mehrfache Grammy-, Brit Award- und Oscar-Gewinner zuletzt mit "Writing’s on the Wall" einen James-Bond-Titelsong als erster Künstler in der Geschichte von 007 an die Spitze der UK-Charts katapultierte, hat der 25-jährige Londoner mit seiner neuen Single den Countdown zum zweiten Album "The Thrill Of It All" eröffnet. Die Zuschauer können sich auf seine Performance bei der Bambi-Gala freuen.



Außerdem sorgen Rita Ora und das Musical "Mamma Mia!" für erstklassige Unterhaltung. „Das Erste“ überträgt die Show ab 20:15 Uhr live.