Luise Heyer ist gebürtige Berlinerin und studierte in Rostock an der Hochschule für Musik und Theater Schauspiel. Bereits während des Studiums spielte sie in zwei Kurzfilmen mit. 2019 wurde Heyer bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises die seltene Ehre einer Doppel-Nominierung zuteil. Sie fand sowohl für die Hauptrolle eines Vergewaltigungsopfers in "Das schönste Paar" als auch für die Nebenrolle der depressiven Mutter des jungen Hape Kerkeling (dargestellt von Julius Weckauf) in "Der Junge muss an die frische Luft" Berücksichtigung. Hierfür bekam sie den Deutschen Filmpreis 2019 in der Kategorie "Beste weibliche Nebenrolle".