Der 5. Mai ist der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. In Dresden findet dazu an diesem Tag seit vielen Jahren die „Parade der Vielfalt“ statt, im Jahr 2018 schon zum 9. Mal. Neu ist dabei, dass die Parade dieses Jahr in Chemnitz fortgesetzt wird. Auf dem Neumarkt feiern ab 15 Uhr Menschen mit und ohne Behinderung ein buntes Fest.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mit dabei ist die MDR-Barrierefreiheit. Sie begleitet die Parade in diesem Jahr und informiert mit einem Stand die Besucher in Chemnitz über die vielfältigen, inklusiven Programmzugänge des Mitteldeutschen Rundfunks.

Umfragen zeigen: Viele Menschen mit Behinderung wissen nicht so genau, welche barrierefreien Angebote es gibt und wie man sie erreichen kann. Das wollen wir gerne ändern. Deshalb kommen wir in diesem Jahr zu den Menschen.