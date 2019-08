Von solchen ideologischen Achterbahnfahrten blieb die Musterwohnsiedlung in der Budapester Napraforgo-Straße verschont, die liebevoll saniert wurde. Inspiriert von der Stuttgarter Weißenhofsiedlung, die 1927 unter Leitung Mies van der Rohes errichtet wurde, realisierte man vier Jahre später in Budapest ein ambitioniertes Projekt. 16 ungarische Architekten, darunter Größen wie der Bauhaus-Künstler Marcel Breuer oder Farkas Molnár, schufen eine Siedlung, zu der neben 22 Villen auch ein Busbahnhof und eine Kirche zählen. Dieses Ensemble, das mustergültig die Ästhetik des Bauhauses verkörpert, ist komplett erhalten – umgeben von Bäumen und ebenso hell und optimistisch, wie es der Name der Straße, Napraforgo, zu Deutsch Sonnenblume, verspricht.

Ein Bürogebäude von Roman Piotrowski in Gdynia Bildrechte: Andreas Höll

Während man in Budapest ein modernistisches Villenviertel in die altehrwürdige Donaumetropole einfügte, wagte man im polnischen Gdynia in den 1920er und 1930er Jahren den großen Wurf. Man schuf eine Neustadt an der Ostsee, die zugleich zur wichtigsten Hafenmetropole der Zweiten Polnischen Republik avancierte und den strategisch wichtigen Zugang zur Ostsee verkörperte – in Konkurrenz zum benachbarten Danzig, das vom Völkerbund verwaltet wurde. Modernistische Hafenanlagen und Häuser im stromlinienförmigen "Ocean Liner"-Stil, der an die dynamischen Bauten eines Erich Mendelsohn denken lässt, geben ihr das charakteristische Gepräge. Und unterstreichen das teils auch raue urbane Flair einer Metropole, die in ihrer Großzügigkeit und Offenheit zugleich als amerikanischste Stadt Polens gilt.