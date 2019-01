Das Bauhaus-Jubiläum: 100 Jahre Bauhaus - Kunst, Architektur und Design

In Weimar, Dessau oder Berlin wirkten alle Bauhaus-Künstler mindestens ein Mal. Als es 1933 geschlossen wurde, emigrierten viele Bauhaus-Künstler in die USA. Als Professoren an wegweisenden Kunstinstitutionen entwickelten sie die innovativen Ansätze weiter. So wurde Mies van der Rohe, letzter Direktor der Bauhaus-Schule, Leiter der Architekturabteilung im "Illinois Institute of Technology" in Chicago. Dort baute er die Wolkenkratzer, die wir alle kennen: Berühmt sind etwa das "Federal Center" in Chicago und die 1951 erbauten "Lake-Shore-Drive-Appartments", von denen der Komponist John Cage meinte, sie zeigten, dass van der Rohe den Blitz erfunden habe.



1950 entwarf van der Rohe das berühmte "Seagram Building" in New York. Walter Gropius, der erste Direktor der Bauhausschule, wurde Leiter der "Harvard School of Design". Und László Moholy-Nagy, einer der berühmten Lehrer am Bauhaus, gründete in Chicago das "New Bauhaus".



Nach dem Zweiten Weltkrieg wirkten diese Ideen wieder auf Europa zurück, so dass sich hier bis in die Gegenwartskunst hinein Positionen des Bauhauses finden lassen. Bauhaus-Schüler und -Professoren flohen vor den Nationalsozialisten unter anderem auch nach Israel und bauten in Tel Aviv die "Weiße Stadt", in der Sowjetunion wirkten sie im Städtebau mit.