Gemeinsam mit seinem Filmteam begibt sich Thorsten Kutschke zwischen den heimatlichen Gipfeln auf Spurensuche, blickt ab und zu in den Rückspiegel und erinnert an verschiedene Höhepunkte und Begebenheiten aus drei Jahrzehnten BIWAK. Aber auch die Herausforderungen der heutigen Zeit kommen natürlich nicht zu kurz - es wird gewandert, geklettert und sogar Ski gelaufen.

Wie immer trifft das BIWAK-Team auf seinen Streifzügen spannende Frauen und Männer mit interessanten Lebensgeschichten. Es gib ein Wiedersehen mit Torsten Roder und Ilka Sohr, mit denen sich die Film-Crew vor Jahresfrist noch gemeinsam durch den bolivianischen Dschungel gekämpft hat. Diesmal wird in der Heimat gewandert, geklettert und das Aktiv-Camp der Beiden in Porschdorf vorgestellt. Und es wird gebangt: Ob die Hilfsprojekte in Südamerika die Pandemie überleben können?