Über die Seidenstraße ins Himmelsgebirge

Samarkand ist die Stadt aus 1001 Nacht. Die Oase hat sich Zauber und Schönheit bis heute erhalten. Bildrechte: MDR/Holger Lieberenz

In der legendären Oasenstadt Samarkand erlebt das BIWAK-Team die Faszination der Märchen aus 1001 Nacht, in den usbekischen Chimgan-Bergen wird die Luft dünn und im benachbarten Kirgistan genießen Kutschke und seine Kollegen einen Ausritt auf den Steppenpferden der Nomaden, die den Sommer mit ihrem Vieh und ihren Jurten am vielleicht schönsten Gebirgssee der Welt verbringen: Am 3.000 Meter hoch gelegenen Son Kul, dessen Farbenpracht sogar die Einheimischen zum Staunen bringt: "Seit ich unser Land mit Euren Augen sehe", gesteht die Teamdolmetscherin Kristina Nediuk, "begreife ich so richtig, wie schön wir es hier eigentlich haben".