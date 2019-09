Boxen | Gala in Magdeburg Diese Boxer steigen in Magdeburg in den Ring

Hauptinhalt

Tom Schwarz wird am 28. September in Magdeburg gegen Ilja Mezencev in den Ring steigen. Das war schon bekannt. Jetzt stehen auch die Gegner von Peter Kadiru, Adam Deines, Elvis Hetemi und Tom Dzemski fest.