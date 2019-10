Mit 77 ist Schluss für Ulli Wegner. Bildrechte: Jens Koehler/dapd

"Zum 31. Dezember ist Schluss, hat man mir mitgeteilt. Wenn man mich nicht mehr will, bitte schön. Es ist so traurig", sagte der 77-jährige Wegner. Zuerst hatten boxen1.de und die "Bild"-Zeitung über die Trennung berichtet. Der Sauerland-Boxstall begründet die Trennung mit der Wirtschaftlichkeit.



"Wir können es uns einfach nicht mehr leisten, für so wenige Boxer so viel Geld für den Trainer auszugeben", sagte Promoter Wilfried Sauerland der "Bild". Man habe Ulli Wegner angeboten, dass er seine Boxer weiter trainieren kann und wir einen Zuschuss geben“, so Sauerland. Der Boxstall bevorzugt die Variante, nach der die Boxer den Trainer selbst finanzieren.