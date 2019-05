Selbstbewusst in Macau: Deines (2.v.r.), Dzemski (li.), Co-Trainer Robert Stieglitz und Cornerman Jörg Hohmann (2.v.l.).

Selbstbewusst in Macau: Deines (2.v.r.), Dzemski (li.), Co-Trainer Robert Stieglitz und Cornerman Jörg Hohmann (2.v.l.). Bildrechte: Team SES

Deines und sein Coach haben im "Monte Carlo von China" eine klare Taktik: einen vorzeitigen Sieg. "Wir hoffen, dass die Punktrichter fair sind. Aber besser wäre es, wenn wir sie nicht brauchen", sagt Dzemski. Mit bisher acht K.o.-Siegen in 18 Kämpfen ist Deines nicht gerade als Knockout-Ungeheuer bekannt. Nach seinen jüngsten Sparrings u.a. mit dem früheren WM-Herausforderer Igor Mikhalkin sprüht Deines aber vor Selbstvertrauen: "Mir war wichtig, dass ich ihn unter Kontrolle halte. Das ist mir gelungen", so Deines.

Beim Wiegen am Freitag in einem Nobelhotel in der chinesischen Sonderverwaltungszone präsentierten sich beide Boxer schon einmal topfit. Der 28-jährige 1,80-Meter-Mann Deines blieb mit 79,0 Kilogramm ebenso leicht im Limit von 79,378 Kilogramm wie der drei Jahre älterere und acht Zentimeter größere Meng mit 78,9 Kilogramm.