Nächstes Ziel für Kabayel ist, mit den Besten der Welt nun auch bald in einem WM-Kampf im Ring zu stehen. Im Dezember wäre es schon fast so weit gewesen. Weltmeister Fury hatte ihm ein Angebot für eine freiwillige Titelverteidigung unterbreitet. Kabayel sagte zu, der Kampf platzte dann aber wegen der Covid-19-Pandemie. Für dieses Ziel soll das Duell gegen Johnson für Kabayel nur eine Durchgangsstation sein.

Johnsons Augen hin oder her – Promoter Ulf Steinforth freut sich auf "einen Mega-Kampf. Das wird ein spannendes Ding." Insgesamt sechs Kämpfe hat der Magdeburger Boxstall für den Open-Air-Kampfabend am Samstag (05.06.2021) auf der Magdeburger Seebühne organisiert. Im zweiten Hauptkampf greift Cruisergewichtler Roman Fress nach dem vakanten Inter-Conti-Titel der WBO. Gegner des in zwölf Kämpfen ungeschlagenen Magdeburgers ist der in elf Kämpfen unbesiegte Belgier Kamel Kouaouch.



Erstmals sind bei dem Kampfabend in Magdeburger auch wieder Zuschauer zugelassen. Auf der Seebühne dürfen 1.000 Fans dabei sein – alle müssen vorher negativ auf das Corona-Virus getestet sein. Ein paar Restkarten sind noch verfügbar.