Deines erwischte einen guten Start in den Kampf und versuchte früh, Nadelstiche gegen den starken Russen zu setzen. Gleich in Runde fand eine gute Linke des Magdeburgers ihr Ziel und kam zum Kopf von Beterbiev durch. Und das wirkte leider wie ein Weckruf. Nur wenig später setzte auch der Weltmeister seinen ersten Treffer und Deines musste das erste Mal auf die Knie.

Der Russe machte seinem Spitznamen alle Ehre. Wie eine Maschine bearbeitete der 36-Jährige seinen Gegner Runde für Runde. In der Vierten schlug es dann das erste Mal mehrfach hart bei Deines ein, der nun zu passiv agierte und häufig in der Ecke festgesetzt wurde. Doch der 30-Jährige trotzte dem immensen Druck und konnte sich in Runde sieben zurückfighten und hier und da noch ein paar Wirkungstreffer landen.