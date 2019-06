Gegen Ende der ersten Runde gelang Zeuge der erste Niederschlag mit einem rechten Haken. Und ähnlich furios startete der Berliner auch in den zweiten Abschnitt. Der Spanier lief in eine krachende Linke und musste das zweite Mal zu Boden. Danach wollte Zeuge aber zu viel und verlor etwas die Linie. Im wieder lieferte er sich wilde Schlagserien mit Silvera, der technisch klar unterlegen war, aber trotzdem mutig nach vorne ging. Und er landete ab der fünften Runde immer mehr Treffer, weil Zeuge in dieser Phase zu passiv war. Er stand zu häufig still und brachte zu wenige eigene Aktionen.



"Geh mal rein oder raus, aber bleib nicht in der selben Distanz stehen", schimpfte Zeuge-Coach Michael Stachewicz in der Pause vor der siebten Runde. Der Spanier stachelte Zeuge in der Folge immer wieder durch Gesten an und kassierte dafür in der achten runde fast den nächsten Niederschlag. Eine Runde später gab es nach einem weiteren Schlag auf den Hinterkopf von Silvera einen Punkt Abzug für Zeuge. Der blieb in der Folge am Drücker, nach einem harten Körpertreffer war nach 1:32 Minuten in der zehnten Runde Schluss. Der Ringrichter nahm den überforderten Silvera aus dem Kampf.

Tyron Zeuge ging immer wieder auf den Körper und erzielte so auch den K.o. Bildrechte: Dagmar Kielhorn