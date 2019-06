Mit einem zu keinem Zeitpunkt gefährdeten Sieg hat Schwergewichtler Peter Kadiru seine weiße Weste bewahrt und dem SES-Stall einen Sieg im Box-Mekka von Las Vegas beshert. Der US-Amerikaner Juan Torres konnte den Hamburger nie wirklich gefährlich werden. In dem auf vier Runden angesetzten Kampf, gab Kadiru bei den drei Punktrichtern keine Runde ab. In der zweiten Runde brachte der 21-Jährige seinen Gegner mit einem krachenden Aufwärtshaken ins Wanken. Auch eine gute Schlagserie im dritten Durchgang machte Eindruck bei den Punktrichtern. Kadiru nutzte seine Reichweitenvorteile und ließ den zwölf Kilogramm schwereren und zehn Jahre älteren Torres nur selten an sich heran. Besonders in der letzten Runde setzte Torres noch einmal alles auf eine Karte. Seine Schläge landeten aber fast ausschließlich in der Deckung von Kadiru.



"Ich war schon ein bisschen nervös, es ist schließlich eine megagroße Boxstätte. Ich bin einfach nur froh, dass ich hier boxen durfte und dass ich meinen Kampf gewinnen konnte. Es ist eine Megaerfahrung und ich würde mich freuen, hier noch einmal zu boxen - vielleicht ja sogar im Hauptkampf", lautete das Fazit von Kadiru seinem ersten Auftritt in Amerika.

Peter Kadiru wird vom Ringrichter zum Sieger erklärt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK