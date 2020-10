Abstand, Limit, Boxer-Tattoo - die Bilder vom Wiegen vor der Box-WM in Magdeburg

Bei dem Kampfabend in Magdeburg stehen sechs Kämpfe an. Mittelgewichtler Anatoli Muratov aus Friedrichshafen (li./73,1 Kilo) geht dabei gegen den Belarussen Siarhei Huliakevich (re./70,9 Kilo) leicht übergerwichtig in den Ring. Das Limit für das Mittelgewicht liegt eigentlich bei 72,57 Kilogramm. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister