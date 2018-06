Die besten Bilder und Sprüche der Box-Pressekonferenz

Kühne (li.) und Kölling kritisieren, dass sich Bösel erst kurz vor dem Kampfabend operieren lässt. "Das weiß man doch vorher. So eine Verletzung kündigt sich doch an", so Kühne. Kölling vermutet Fitness-Probleme bei Bösel. Streit im Team des SES-Boxstalls? Promoter Steinforth verteidigt die kurzfristige Entscheidung zur Operation: "Dominic hat das Problem schon länger, doch jetzt mussten die Ärzte handeln." Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister