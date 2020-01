Die Vorkämpfe und ein Cruiserweight-Titelkampf in Bildern

Der erste Fight bei der Boxgala in Hamburg bringt ein ungleiches Duell. In der fünften Runde bricht der Ringrichter den Kampf ab. The "Albanian Tyson" Nuri Seferi siegt durch Technischen K.o. gegen Mazen Girke (Cruisergewicht). Bildrechte: Photowende/Dagmar Kielhorn