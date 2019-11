Box-Halbschwergewichtler Dominic Bösel hat mit seinem Knockout gegen den Schweden Sven Fornling am Samstag in Halle eine Durststrecke beendet: Der Freyburger ist der derzeit einzige deutsche Weltmeister einer der vier großen Verbände WBA, WBC, WBO und IBF.

Bösel, dessen Idol Henry Maske als MDR-Experte am Ring saß, reiht sich in eine sehr prominente deutsche Riege im Halbschwergewicht ein: Er folgt auf die Stars Henry Maske, Graciano Rocchigiani, Dariusz Michalczewski und Jürgen Brähmer. Als Maske-Nachfolger mag er sich aber dennoch noch nicht bezeichnen: "Ich hab den Schritt jetzt geschafft, aber ich möchte noch ein paar Jahre boxen, möchte noch etwas besser werden und stärkere Gegner besiegen. Am Ende meiner Karriere kann ich vielleicht sagen, 'okay, ich bin der Nachfolger'."