Boxen in Halle/Saale Bösel muss gegen Wikinger Fornling ran

Dominic Bösel steigt am 16. November in Halle/Saale in den Ring und darf auch um einen WM-Gürtel boxen, wenn auch nicht von einem der vier großen Verbände. Gegen den Schweden Sven Fornling geht es um den Titel der IBO. Und der Wikinger kommt mit der Empfehlung eines Siege gegen Karo Murat nach Halle, gegen den hatte Bösel seine einzige Niederlage kassiert.