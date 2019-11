Dominis Bösel hat es geschafft: Der Freyburger ist neuer Box-Weltmeister im Halbschwergewicht. In einem engen Fight bezwang er am Samstagabend den Schweden Sven Fornling durch K.o. in der 11. Runde Bösel ist damit einer der Nachfolger von Legende Henry Maske. Er ist Weltmeister des Verbandes IBO und vor allem Interims-Champion des renommierten Verbandes WBA.

In der 1. Runde fand der Schwede kein Mittel gegen den Lokalmatador. In Runde zwei setzte Bösel Treffer und bestimmte mit seiner Führhand das Geschehen. Am Ende ging Fornling nach einem Schrittfehler kurz zu Boden und wurde angezählt. Auch diese Runde ging an den Deutschen. Dann aber kam der Weltmeister des kleinen Verbandes IBO im Gefecht an. Erste Offensivaktionen scheiterten noch an der Doppeldeckung von Bösel. Nach dem vierten Durchgang sagte Experte Henry Maske: "Fornling kommt in seinen Fluss. Bösel muss versuchen den Gegner zu kontrollieren. Eine passive Doppeldeckung ist gefährlich". Von nun an waren beide im Gesicht schon gezeichnet. Wilde Schläge gab es auf beiden Seiten in Runde sechs.