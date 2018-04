"Es lag mir länger auf dem Herzen. Es ist zwischen uns anders geworden. Es gab aber keinen Streit. Beide haben gefühlt, dass ich den Trainer wechseln sollte, um einen neuen Impuls zu bekommen. Ich hatte sieben erfolgreiche Jahre, ihm viel zu verdanken. Er hat mich geholt und bis hierher gebracht. Für eine WM muss ich aber eine Schippe drauflegen“, sagte Bösel dem MDR. Die Trennung, die in ruhiger und besonnener Atmosphäre besprochen wurde, ist auch von SES-Promoter Ulf Steinfurth abgesegnet. Der neue, alte Trainer heißt Rainer Rauchfuß. Unter ihm hatte Bösel zwei Mal den Meistertitel im Juniorenbereich gewonnen. Rauchfuß arbeitete bisher immer als Amateurtrainer und wagt sich nun mit 62 erstmals in den Profibereich. "Wir haben uns in Wittenberg beim Essen getroffen, da fragte mich Dominic. Das war für mich ein Ritterschlag. Ich stehe zur Verfügung, aber unter einer Bedingung: Ich bin der Chef", sagte Rauchfuß, der Bösel in "Einzelbetreuung" hat. Bösel selbst verspricht sich, dass kleinere auch technische Fehler, die sich eingeschlichen hatten, korrigiert wrden.

SES-Trainer Dirk Dzemski. Bildrechte: MDR/Raphael Honndorf

Dzemski hatte Bösel 2010 unter seine Fittiche genommen, als der seinen ersten Profivertrag bei SES unterschrieben hatte. Der gebürtige Naumburger zeigte schnell, dass er durchaus das Zeug zu einem Boxer von internationalem Format hat. Bis zum 1. Juli 2017 verlief die Karriere von Bösel, der mittlerweile 28 Jahre alt ist, ohne Makel. Dann kam die schmerzhafte Niederlage gegen Karo Murat durch TKO in der elften Runde.



Das nagte an Sportler und Trainer, in den folgenden beiden Aufbaukämpfen konnte der Halbschwergewichtler nicht restlos überzeugen. Und auch am 3. März, als sich Bösel gegen den Italiener Serhiy Demchenko den vakanten EM-Gürtel sicherte, wackelte der Deutsche in der elften und zwölften Runde. Fakt ist, im Stallduell gegen Enrico Kölling am 9. Juni in Leipzig muss Bösel eine Schippe drauflegen und auch psychisch wieder voll auf der Höhe sein. Kölling war übrigens der Sparringspartner von Murat, bevor der Bösel besiegte.