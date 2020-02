Die Titelverteidigung von Box-Weltmeister Dominic Bösel wird am 28. März live in der ARD übertragen. Das gab Veranstalter Ulf Steinforth auf der Pressekonferenz am Dienstag bekannt. Der Freyburger Bösel verteidigt seinen Titel im Halbschwergewicht in Magdeburg gegen den Australier Zac Dunn.