Die Titelverteidigung von Box-Weltmeister Dominic Bösel wird am 28. März live im Ersten übertragen. Das gab Veranstalter Ulf Steinforth auf der Pressekonferenz am Dienstag bekannt. Der Freyburger Bösel verteidigt seinen Titel im Halbschwergewicht in Magdeburg gegen den Australier Zac Dunn. Die ARD bestätigte mittlerweile die TV-Übertragung.

Balkausky: "Sportliche Qualität und stark gewachsener Bekanntheitsgrad"

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky sagte: "Boxen war in den letzten Jahren in erster Linie ein Thema für unsere Dritten Programme. Der MDR blickt auf eine längere Zusammenarbeit mit SES Boxing zurück und hat im MDR Fernsehen mit großem Erfolg schon Kämpfe von Dominic Bösel live übertragen. SES Boxing hat sich dabei als seriöser Partner erwiesen, der sukzessive deutsche Nachwuchsboxer gefördert und aufgebaut hat. Nach unserer Einschätzung ist der anstehende Weltmeisterschaftskampf von Dominic Bösel gegen Zac Dunn aufgrund der sportlichen Qualität und des mittlerweile stark gewachsenen Bekanntheitsgrades des sympathischen deutschen Weltmeisters von so großem Interesse, dass wir uns entschieden haben, ihn live im Ersten zu übertragen." ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky Bildrechte: imago/Sven Simon

Steinforth: "Steigen in die Champions League auf"