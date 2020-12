2. Kampf: Schwergewicht | Tomas Salek vs. Mario Lakatos Der Slowake Lakatos sah von Anfang an kein Land und lag in der zweiten Runde bereits zum dritten Mal am Boden. Nach einem weiteren Niederschlag eine Runde später war Schluss und Salek siegte durch vorzeitigen K.o. Bildrechte: Eroll Popova