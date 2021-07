Richtig viele Gürtel waren zu sehen, als sich die Boxer der Hauptkämpfe am Dienstag (13. Juli) auf der Pressekonferenz präsentierten. Tom Dzemski und Michael Eifert brachten ihre beiden Junioren-Weltmeistertitel mit, Peter Kadiru seinen deutschen Meistergürtel im Schwergewicht und den WBC-Junioren-Gürtel, Jurgen Uldedaj zeigte seinen WBC-Junioren-Titel. Um den Cruisergerwichts-Gürtel von Uldedaj sowie die Halbschwergewichts-Gürtel von Dzemski und Eifert geht es auch am Samstag in Magdeburg.

Wissen Sie noch, was 1997 passiert ist? Als Boxfan ist Ihnen vielleicht noch der Skandal-Kampf zwischen Mike Tyson und Evander Holyfield in Erinnerung, als Tyson plötzlich ein Stück von Holyfields Ohr zwischen den Zähnen hatte. Außerdem gab es ein Himmelspektakel, der Komet Hale-Bopp war über mehrere Wochen mit bloßem Auge zu sehen. Borussia Dortmund gewann die Champions League, Schalke 04 den UEFA-Cup. Prinzessin Diana kam bei einem Autounfall ums Leben. Ein erstes kleines Fahrzeug, der Geländewagen Sojourner landete auf dem Mars. Außerdem gastierte Michael Jackson mit der History-Tour in Deutschland, Radiohead brachten mit "OK Computer" ihr bestes Album und vielleicht sogar eines der besten Rockalben überhaupt heraus.



Und: Offenbar war 1997 auch ein gutes Jahr für talentierten Box-Nachwuchs. Peter Kadiru, Tom Dzemski, Michael Eifert und Jurgen Uldedaj – sie alle wurden 1997 geboren. Und sie alle stehen am Samstag in Magdeburg im Ring.