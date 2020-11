Boxen im MDR Nächste Box-Gala in Magdeburg steigt am Jahresende

Am 12. Dezember 2020 steht der nächste große Box-Abend auf dem Programm. Dieses Mal rückt besonders der Nachwuchs, angeführt von Tom Dzemski und Roman Fress, mit internationalen Titelkämpfen in den Vordergrund. Daneben werden auch Ex-Weltmeister Yoan Pablo Hernandez und Europameisterin Nina Meinke in den Ring steigen.