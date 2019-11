Dominic Bösel kann sich in gleich zwei Box-Verbänden zum Weltmeister im Halbschwergewicht krönen. Bei seinem Kampf am 16. November gegen den Schweden Sven Fornling in Halle in Sachsen-Anhalt steht nicht nur der IBO-Gürtel von Bösels Gegner auf dem Spiel. Zusätzlich geht es um die Interims-WM der WBA, gab der Verband am Freitag auf seiner Tagung im chinesischen Fuzhou bekannt.