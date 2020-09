Boxen | WM Box-Weltmeister Dominic Bösel verteidigt Titel gegen Robin Krasniqi

Neuer Gegner für Dominic Bösel: Der Weltmeister tritt bei seiner Titelverteidigung in einem deutsch-deutschen Duell gegen einen Stallkollegen an. Der Kampf am 10. Oktober in Magdeburg wird in der ARD übertragen.