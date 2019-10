Halbschwergewichtler Nick Hannig aus Königs Wusterhausen bleibt Internationaler Meister des Weltverbands WBC. Der 33-Jährige setzte sich am Samstagabend (26.10.2019) in Berlin gegen den Südafrikaner Ryno Liebenberg einstimmig nach Punkten durch.

Nach zwölf intensiv geführten Runden sahen die drei Punktrichter den Berliner Lokalmatador 114:113, 115:112 und 115:112 vorn. Hannig dominierte das eher kämpferisch und bissig als technisch herausragende Duell zumeist. Mit kurzen trockenen Haken und im In-Fight konnte der körperlich kleinere Hannig immer wieder punkten. In der fünften Runde brachte Hannig seinen Kontrahenten mit einer sehenswerten Dublette zum Kopf ins Wackeln, die Rundenglocke rettete den Südafrikaner aber vor dem Niederschlag.

Liebenberg nutzte seine Reichweitenvorteile nur selten. Mit zunehmender Kampfdauer konnte der 35-Jährige aber konditionelle Akzente setzen und brachte Hannig immer wieder in Bedrängnis. Kurz vor Ende des Duells erwischte Liebenberg Hannig so hart, dass Hannig angezählt werden musste. Doch auch die 10:8-Wertung dieser Runde reichte Liebenberg nicht zum Sieg. Am Ende jubelte Hannig.