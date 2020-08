Kaum hat der Box-Sport in Deutschland sein Comeback gefeiert, wirft schon das nächste Event seinen Schatten voraus: Am 22. August fliegen in Magdeburg erneut die Fäuste. "Die Seebühne ist unser Wohnzimmer. Es hat super geklappt beim ersten Mal", sagte SES-Promoter UIf Steinforth im Rahmen eines Pressetalks am Dienstag (4. August).