"Ich bin wieder da, ich will wieder angreifen. Ich will nach wie vor Weltmeister werden!": Nach seinem gewonnen Aufbaukampf ließ der Magdeburger Halbschwergewichtler Adam Deines keinen Zweifel an seinen Ambitionen aufkommen. Zuvor hatte er im ersten Auftritt nach dem verlorenen WM-Fight Mitte März in Moskau gegen Champion Artur Beterbiev (RUS) seine Pflicht erfüllt. Gegen Bernard Donfack, einen in Kamerun geborenen Berliner, gewann er durch technischen Knockout nach Runde vier. Die Schulter von Donfack, der in den vergangenen Jahren immer mehr in die Rolle eines Journeyman gerutscht und die jüngsten zehn Kämpfe alle verloren hatte, schmerzte zu sehr. Deines sagte: "Ich war ein bisschen aufgeregt. Ich wollte den Kampf möglichst schnell beenden, jetzt bin ich glücklich. Ich hätte mir sicherlich einen spektakulären K.o. gewünscht, aber die Gesundheit geht vor." Sein Chef, Promoter Ulf Steinforth, meinte abgeklärt: "Eine gewisse Aufregung gehört einfach dazu. Ich denke ohnein, dass beim Boxen 75 bis 80 Prozent im Kopf stattfinden." Die Aussichten auf einen weiteren großen Fight sind für Deines da: "Dieser Zwischenschritt war richtig. Aber nach seinem Super-Kampf bei der WM ist er überall gut gesetzt bei den Weltverbänden, und ich glaube, dass er wieder einen Titelkampf machen kann." Vielleicht sogar noch im Herbst.

Adam Deines (li.) setzte gegen Bernard Donfack immer wieder Akzente. Der Berliner warf dann mit Schulterproblemen das Handtuch. Bildrechte: Eibner/Uwe Koch