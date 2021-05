Das gab der Magdeburger SES-Boxstall am Freitag (07.Mai 2021) bekannt. Kabayel ist in 20 Kämpfen ungeschlagen und mittlerweile in den Top 10 der Weltverbände WBC, IBF und WBA platziert. Kontrahent Johnson stand bereits in 53 Profi-Kämpfen im Ring und gewann davon 35. Der in Deutschland lebende 38-jäherige US-Amerikaner stand bereits mit den Box-Größen Vitali Klitschko, Tyson Fury oder Anthony Joshua im Ring. In seinem letzten Kampf landete er einen Überraschungssieg, als er im August 2020 Ex-Cruisergewichts-Weltmeister Yoan Pablo Hernandez durch TKO besiegte.