Fliegende Stühle und Massenschlägerei: Die Szenerie nach Agit Kabayels Kampf auf der Magdeburger Seebühne. Bildrechte: IMAGO / Torsten Helmke

"Ich war bei ihm in der Kabine, er war wie zerschlagen, konnte sich keinen Zentimeter freuen. 'Ich will diese Leute nicht an meiner Seiten haben', hat er gesagt. Mir tut es sehr leid für den Jungen, er wollte nur das Gute und ein paar Idioten haben ihm alles kaputt gemacht", berichtete Ulf Steinforth, Kabayels Promoter und Organisator des Events, am Montag (7. Juni) im "SpiO"-Talk des MDR.



Nun geht es darum, die Geschehnisse aufzuklären. "Das hat bei uns nichts zu suchen, das kenne ich auch nicht von unserem Sport. Wir werden eng mit der Polizei zusammenarbeiten. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir die einzelnen Leute herausfiltern. Sie werden ihre Anzeige bekommen", so Steinforth, der mit Blick auf zukünftige Veranstaltungen wie am 17. Juli (abermals auf der Magdeburger Seebühne) auch betonte: "Wir nehmen die Ereignisse sehr ernst, werden noch wachsamer sein und nachschärfen." Unterdessen hat die Magdeburger Polizei zur weiteren Ermittlungsarbeit auch das aufgezeichnete MDR-Bildmaterial der Liveübertragung eingeholt.