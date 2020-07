Beide Schwergewichte, die sich aus gemeinsamen Sparrings bereits kannten, hielten sich nicht lange zurück und lieferten sich direkt in der ersten Runde einen offenen Schlagabtausch. Teils zu offen für Kabayel-Coach Sükrü Aksu, der seinen Boxer mehrfach ermahnte, ruhig zu bleiben. Der Bochumer setzte seinen Gegner unter Druck und ließ ihm mit kraftvollen Kombinationen kaum Erholungspausen. Einzig aus der Konterposition traf Lazaridis ab und an sein Ziel.

Kabayel hielt seine Marschroute bei und das Tempo hoch. Mehrere Kombinationen nagten an der Kondition des fünf Jahre älteren Griechen, dessen Aktionen ab Kampfmitte immer weniger wurden. Ex-Europameister Kabayel merkte man in den letzten beiden Runden an, dass er unbedingt den K.o. haben wollte. Mit vielen leichten Jabs bereitete er den Weg für seine krachende Rechte vor. Der finale Schlag sollte aber nicht mehr gelingen.

Wie nach dem Kampf bekannt wurde, hatte sich Kabayel im Training vor drei Wochen eine Handverletzung zugezogen, diese aber vor seinem Trainer verheimlicht, aus Angst, dass der nächste Kampf abgesagt werden könnte. Erst als die Verletzung in der sechsten Runde wieder aufbrach, vertraute er sein Geheimnis seinem Coach an. Das war letztlich auch der Grund, warum Kabayel in der Schlussphase nicht mehr so stark zuschlagen konnte. "Er hat sich gequält am Schluss", erklärte Trainer Aksu. "Ich hätte ihn nicht boxen lassen", so Aksu weiter, der aber keine Konsequenzen für seinen Boxer ankündigte: "Er hat ja nicht verloren!"