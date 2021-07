Eifert: "Habe die Niederlage verarbeitet" Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Der Rückkampf steht nun an. Am Samstag, 17. Juli. Wieder auf der Magdeburger Seebühne, wo schon das erste Duell stattfand. Auf verbale Schlammschlachten verzichten die beiden Kontrahenten. Wer auf eine K.o.-Ansage hofft, wird enttäuscht. "Ich habe die Niederlage verarbeitet. Am Samstag will ich mich als neuen Boxer präsentieren", klingt es wohltemperiert aus dem Mund des 23-jährigen Eifert. "Die Niederlage hat mich motiviert, noch härter zu arbeiten, an der Schlagkraft, an der Taktik, an der Ausdauer", erzählt er auf der Pressekonferenz am Dienstag (13.07.2021). Um noch häufiger gegen die Boxsäcke schlagen zu können, ist Eifert sogar im Trainings-Gym eingezogen, wohnt jetzt direkt über der Trainingshalle.