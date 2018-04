Boxen | SES-Box-Gala Kabayel und Schwarz sind heiß auf Berlin

Wer ist Europas Nummer eins im Schwergewicht? Der amtierende Europameister Agit Kabayel steigt am 21. April wieder in den Ring, genau wie Tom Schwarz, der seinen Intercontinental-Titel verteidigen will. Der MDR überträgt die Box-Gala aus der Bundeshauptstadt live.