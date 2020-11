Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury wird seinen WBC-Titel sehr wahrscheinlich am 5. Dezember in London gegen den in Leverkusen geborenen Agit Kabayel verteidigen. Nach dpa-Informationen sind noch letzte Vertragsdetails zu klären. Kabayels Promoter Ulf Steinforth bestätigte dies auf MDR-Nachfrage und hoffte auf eine Einigung in den nächsten Tagen.