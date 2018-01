In seiner Geburtsstadt muss Schwergewichtler Tom Schwarz am Sonnabend den WBO-Inter-Continental-Titel gegen den gebürtigen Syrer Samir Nebo verteidigen. Für den 23-Jährigen geht es außerdem um die vakante Deutsche Meisterschaft, da beide einen deutschen Pass besitzen. Der MDR überträgt den Kampfabend am 3. Februar ab 23 Uhr live.

Tom Schwarz Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK